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Дата публикации: Сегодня, 10:18 Просмотрено: 63

Для того, чтобы не допустить проникновение опасного коронавируса в страну, власти Индонезии решили дезинфицировать прибывающих из Китая прямо у трапа самолета.

В Instagram JAKARTA INFO появилось видео встречи пассажиров рейса, которые прибыли в столицу Индонезии город Джакарта из Китая.

Всех пассажиров прямо у трапа самолета обрабатывали дезинфицирующим раствором медики одетые в индивидуальные защитные костюмы, очки и резиновые перчатки до локтей.