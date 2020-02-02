Конвейер новостей / В стране и мире / В миреВИДЕО: Вот это дезинфекция! Смотрите, как в аэропорту Джакарты встречают рейс из Китая
Дата публикации: Сегодня, 10:18 Просмотрено: 63
Для того, чтобы не допустить проникновение опасного коронавируса в страну, власти Индонезии решили дезинфицировать прибывающих из Китая прямо у трапа самолета.
В Instagram JAKARTA INFO появилось видео встречи пассажиров рейса, которые прибыли в столицу Индонезии город Джакарта из Китая.
Всех пассажиров прямо у трапа самолета обрабатывали дезинфицирующим раствором медики одетые в индивидуальные защитные костюмы, очки и резиновые перчатки до локтей.