ТОП-10 стартапов, которые всех удивили на sTARTUp Day 2020 в Тарту

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На мероприятии sTARTUp Day 2020 в Тарту в этом году собрались сотни умных и молодых людей, которые рассказывали о своих разработках и искали финансирование.

ФОТО: RIA.com Marketplaces

Из сотен заявок организаторы отфильтровали 32 стартапа, которые провели свои несколько минутные презентации перед жюри. Специалисты эстонской компании RIA.com Marketplaces в свою очередь рассказывают про 10 самых интересных проектов.

— Эстонские стартапы ничем не уступают тем, которые мы видели на Web Summit в Лиссабоне в конце 2019 года. Это уникальные разработки, которые задевают как автомобильный рынок, так и здравоохранение и бизнес. Многие стартапы посвящены тому, чтобы облегчить повседневной жизнь эстонцев,- говорит член правления RIA.com Markeplaces Артем Уманец. — Для нас, как для основателей автосайта AUTO.RIA.com (входит в ТОП-6 в мире,-авт), конечно был близок по духу стартап DriveX. Он должен помочь авто прокатным сервисам упростить проверку авто.

DriveX – сервис онлайн-инспекции автомобилей после проката. Идея проекта понятна любому, кто когда-либо брал авто в аренду – зафиксировать состояние до и после с помощью фотографий. Технология должна позволить произвести инспекцию авто в режиме онлайн с помощью анализа фотографий. Также будут учтены уровень топлива, пробег и разные неисправности. Если с авто что-то не так, система автоматически проинформирует владельца или прокатную компанию.

Как рассказывает основатель проекта Rauno Sigur, этот сервис, в первую очередь, будет интересен B2B клиентам. То есть сервисам аренды авто, страховым компаниям и т.д.). Миссия проекта – добавить прозрачности в индустрию автомобильной аренды через диджитализацию всех процессов.

Entify – сервис верификации клиентов юридических лиц. Стартап позволит автоматизировать процесс проверки потенциальных контрагентов по множеству параметров. Результатом проверки является детальный отчет со скорингом рейтинга надежности контрагента.

Как говорит основательница Julia Ront, с помощью сервиса можно в несколько кликов, из любой точки мира, найти информацию о клиентах и партнерах. Проверить их компании касательно отмывания денег и мошенничества.

Этот стартап чрезвычайно актуальный для финансового сектора в Евросоюзе на данный момент. ЕС сегодня вводит все больше и больше регуляций в сфере AML/KYC и автоматизация данных процессов просто необходима. Нужно быть готовым, что подобные регуляции в будущем будут применяться не только к компаниям финансового сектора (банки, страховые компании и т.д.) но и к другим отраслям бизнеса.

Wastefox – разработчик и производитель домашних станций по переработке органических отходов в удобрения.

Ребята из этого стартапа создали один из первых компостеров, который позволяет превратить пищевые отходы в удобрения. И как говорят владелец стартапа Joonatan Oras, сделать это можно с “видимой скоростью и элегантностью”. Подобный продукт в первую очередь нужен владельцам частных домов, так как переработанные отходы превращаются в удобрения для сада или огорода.

Миссия стартапа – забота об окружающей среде через переработку органических отходов без их вывоза (на месте). Сортировка биоотходов предотвращает их превращение в источник выбросов CO2. А также установка биобокса позволит не так часто вывозить мусор.

ISACHAMP – два проекта в одном. Во-первых, это сервис финансового скоринга для развивающихся стран на основе социальных активностей, анализа поведения и прочих нетрадиционных для финансового сектора метриках. Во-вторых, этот сервис предоставляет займы для обучения. Заёмщик отдает не тело и проценты как в классическом банковском займе, а часть будущей зарплаты.

Как уверен владелец стартапа Bouya Maalainine, чем больше люди зарабатывают, тем больше пользы для нашего сообщества. Поэтому клиенты платят стартапу процент от своего дохода за фиксированный период времени. Но есть и фишка. Клиент не платит когда у него низкий доход.

Vigo – онлайн-сервис для восстановления после инсультов. Стартап ставит перед собой достаточно понятную и нужную задачу – диджитализировать лучшие существующие практики реабилитации после инсультов. Важно помнить, что помимо физического ущерба, который необходимо минимизировать в больнице, важнейшая составляющая реабилитации – работа над моральным ущербом. С этим и должен помочь онлайн-сервис.



Lumebot – разработчик промышленных роботов для уборки улиц. Миссия компании – заменить большую коммунальную технику (тракторы в первую очередь) на небольших (до 500 кг) роботов, которые могут убирать улицы от снега зимой и от листвы и мусора во все остальные поры года.

Основатель стартапа Kaspar Kikerpill говорит, что сегодня для управления роботом все еще нужен удалённый оператор, однако в будущем и эта функция будет автоматизирована.

ColdPlasmaTech – немецкий медицинский стартап. Миссия стартапа – реализовать футуристические медицинские технологии из сериала Star Trek.

Как рассказывает владелец стартапа Carsten Mahrenholz, технология холодной плазмы позволяет это сделать уже сегодня – заживлять раны и глубокие порезы. И команда Coldplasmatech вместе с экспертами из ведущего европейского института плазменных технологий (INP) разрабатывает медицинское устройство. Оно позволит залечивать трудные раны. И комплексная технология холодной плазмы в будущем будет общедоступна в качестве перевязочного материала.

Grudio.io – стартап в сфере энергетики. Компания ставит перед собой очень амбициозную цель – изменить традиционную систему балансировки производства и потребления электроэнергии в сети, которая изначально была разработана для обслуживания мощностей на основе ископаемых источников энергии. Учитывая рост доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе, возникает необходимость изменить системы распределения. В команде Grudio.io уверены, что это можно достичь с помощью вовлечения домашних хозяйств и построения P2P сети.



Speakly – стартап в сфере онлайн-образования. Команда стартапа реализует научный подход к изучению иностранных языков – вместо заучивания слов изучение предложений и словесных конструкций, которые чаще всего используется в повседневной жизни.

Как говорят разработчики, с помощью Speakly пользователь усвоит 4000 самых употребляемых слов в порядке их актуальности. Благодаря этому уровень владения иностранным языком будет повышаться быстрее, чем обычно.

Promoty – маркетплейс для инфлюеренсов и брендов. Данный сервис позволит брендам максимально эффективно проводить рекламные компании в социальных медиа и упорядочить (сократить время и затраты, - авт) быстро растущий рынок инфлюенс маркетинга.

Как говорит Marelle Ellen из Promoty, любая компания сможет с помощью сервиса найти и сотрудничать с влиятельными лицами, которые являются поклонникам бренда и искренне рекомендовать его своим подписчикам в социальных сетях.

В заключение Артем Уманец из RIA.com Marketplaces cказал:

— Хочется отметить высочайшее качество организации всех мероприятий в рамках sTARTUp Day 2020. С нашей точки зрения, уровень выше чем на Web Summit, про который мы писали ранее (ссылка на старый пост).





