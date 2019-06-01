Новый йыхвиский центр здоровья начал свою работу

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24 января в Йыхви торжественно открылся центр здоровья (ЦЗ), построенный в рамках госпрограммы поддержки европейскими средствами создания по Эстонии сети центров врачебной помощи первичного уровня. Собственно, работу по своему профилю йыхвиский объект начал ещё до того, как пришёл черёд разрезать ленточку и говорить речи, рассказывает издание «Инфопрес».

Фото: Алексей Старков

Адрес нового объекта - улица Яама, 34 - связан с медициной уже семь десятков лет. Раньше здесь располагалась детская больница Кохтла-Ярве, с начала 2000-х - частные медицинские учреждения «Корриго» и «Больница Йыхви». Пристройку к бывшей детской больнице, возведённую ещё в конце советской эпохи, и реконструировали под центр здоровья.

Когда за неделю до торжественного открытия корреспондент «Инфопресса» посетил центр, в нём уже вели приём пациентов несколько семейных докторов, которые обживали новые кабинеты. Параллельно свои последние «штрихи» на общую картину новостройки накладывали строители.

Ранее в этом корпусе находились помещения, где проводилось амбулаторное восстановительное лечение, работала больничная кухня, а также оказывались услуги наркозависимым. В процессе строительных работ, которые длились весь прошлый год, помещения пристройки перепланировали с учётом нужд семейной медицины и насытили новыми коммуникациями.

Член правления фирмы «Корриго» Тийу Сепп отмечает также капитальную перестройку подвала и галереи, соединяющей центр здоровья со старым больничным зданием в одно целое. В подвале, который раньше был просто складом ненужных вещей, теперь будут оказывать такие услуги, как солевая камера, криосауна, а в недалёкой перспективе оборудуют и бассейн для малышей. В галерее теперь находятся не только центральный вход и регистратура обоих учреждений (центра здоровья и «Корриго»), но и терраса для прогулок пациентов отделения по уходу «Больницы Йыхви» - для этого будет использоваться ограждённая крыша галереи.

- Мы постарались, чтобы в помещениях было больше естественного света и чтобы среда центра здоровья как можно меньше походила на классическую больницу. Человек должен получать здесь поддержку не только в случае болезни, здесь всё должно помогать ему и в профилактике заболеваний, - считает руководитель «Корриго» по персоналу Мерле Кальюс.

Центр здоровья Йыхви рассчитан на работу девяти семейных докторов, у каждого из которых должно быть по две медсестры.



