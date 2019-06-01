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В Петербурге обрушилась крыша при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщает МЧС. По данным ведомства, под завалами могут находиться рабочие. Площадь обрушения пока неизвестна, передает newsru.com со ссылкой на "Интерфакс".

Один человек, предположительно, погиб при демонтаже крыши СКК в Петербурге, сообщает Фонтанка.ру. На опубликованных изданием кадрах видно, как конструкция рушится, и спастись не успевает рабочий. Все это происходит на глазах у его коллеги, который находится поблизости в строительной люльке. На место ЧП прибыли поисково-спасательная служба, пожарные и реанимация. Напомним, в мае 2018 года власти Санкт-Петербурга и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение о реконструкции СКК "Петербургский".

В январе правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА-Арена" заключили концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации СКК "Петербургский". На его месте концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира.





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