Специалист Кассы по безработице: работодатель оценивает не возраст, а ваши навыки и умения

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По информации Эстонской Кассы по безработице, на конец января 2020 года на учете в Нарвском бюро в статусе безработного было зарегистрировано 2987 человек. Из них 60% процентов (то есть самая большая группа) это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Лилия Лопатко, консультант по карьере Эстонской Кассы по безработице: карьера – это не всегда движение только вверх, это может быть и выбор другого пути, более подходящего.

- Среди них много специалистов из сферы строительства (бетонщики, слесари, каменщики, столяры), следом идут монтировщики, производственные операторы, работники сферы уборки и торговли. Женщины составляют 55,5 %, мужчины, соответственно – 49, 5%, - уточняет консультант по карьере Эстонской Кассы по безработице Лилия Лопатко.

- А каков возраст в следующей по численности группе безработных?

- 50 - 59 лет. Это 808 человек, то есть каждый третий. Однако надо сказать, что ситуация на рынке труда достаточно быстро меняется.

- Есть ли у Кассы по безработице какие-то специальные программы для разных возрастных групп, или возраст соискателя не имеет значения?

- У Кассы по безработице спектр услуг очень широкий, и есть программы, ориентированные на определенные целевые группы. Например, программы для людей с ограниченными возможностями; есть ряд поддерживающих услуг: например, кому-то нужна психологическая помощь; можно пройти трудовую практику на предприятии, сохраняя статус безработного, чтобы легче войти в новую профессию; различные консультационные услуги. Они всегда индивидуальны. При помощи в поиске работы мы исходим от потребностей человека, ведь у каждого своя система ценностей, свои возможности и ограничения. Что касается возраста соискателя, то мы не исходим из того, что какое-то рабочее место предназначается для определенного возраста. Ведь человек предлагает не возраст, а свои знания, навыки и умения. Напоминаем нашим клиентам, что в CV не обязательно указывать свой год рождения.

- Можно ли сказать, что какая-то услуга Кассы по безработице для целевой группы 30-49 лет является самой востребованной?

- Для 30-49-летних самой востребованной услугой является обучение. При этом, хочу подчеркнуть, за услугой обучения может обратиться не только человек, который зарегистрирован в Кассе в качестве безработного, но и тот, кто работает, но понимает, что ему нужны дополнительные знания и навыки, или предполагает, что в скором времени он может лишиться своего рабочего места. Или человек чувствует, что его здоровье ухудшается (например, падает зрение из-за постоянной работы на компьютере), а до пенсии еще лет пятнадцать. Может быть, стоит задуматься о «подушке безопасности» и приобретении новой профессии или перепрофилировании? Это нормально – строить долгосрочные планы, учитывая свой потенциал. Надо отметить, количество работающих людей, которые обращаются в Кассу по безработице, с 2017 года неуклонно растет.

О различных учебных программах, которые поддерживаются Кассой по безработице, можно прочитать на портале Кассы по безработице в разделе «Работай и учись!». Также очень рекомендую прийти на бесплатную консультацию к нашим консультантам по карьере. На портале самообслуживания Кассы по безработице можно выбрать удобное для себя время и записаться на прием. Консультация может проходить и по скайпу.

Мы не предлагаем обучение во имя обучения. Нет смысла идти на курсы, если нет перспективы трудоустройства в намеченной вами сфере деятельности. Обучение на тех или иных курсах, поддерживаемое Кассой по безработице, исходит из ситуации на рынке труда. По статистике, после обучения трудоустраиваются 65 % наших клиентов. Это очень хороший показатель.

Учебные программы, которые поддерживаются, перечислены на портале Кассы по безработице www.tootukassa.ee

- Какие вакансии есть на данный момент в Нарве?

- Для начала общая цифра: по состоянию на 14 января нынешнего года на портале Кассы по безработице предлагалось 2314 рабочих мест по всей Эстонии. Из них в Ида-Вирумаа 474 свободных рабочих мест, из которых в Нарве 252 свободных рабочих места. Из 252 рабочих мест на 180 вакансиях требуется знание эстонского языка.

В Нарве требуются как специалисты, так и простые рабочие в строительной, транспортной сфере и сфере организации питания. Также есть вакансии для госслужащих – в департаментах горуправы, Социальном департаменте - и для педагогов. Требуются работники по уходу, по работе с людьми с особыми потребностями. Очень востребованы - и по всей Эстонии – инженеры.

Более подробно с вакансиями можно ознакомиться на сайте Кассы по безработице: www.tootukassa.ee







