Решение найдено! Министерство: мотивировать людей активнее сортировать мусор поможет повышение цен на его вывоз

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Цена на вывоз смешанных бытовых отходов в будущем, вероятно, повысится по всей Эстонии, и Министерство окружающей среды обосновывает это тем, что отходы в стране сортируются недостаточно, а повлиять на поведение людей можно лишь ценой переработки, сообщает rus.err.ee.

Согласно прогнозам Министерства окружающей среды, в будущем вывоз смешанных бытовых отходов подорожает во всей стране. При этом стоимость вывоза сортированного мусора такими темпами расти не должна и, по всей видимости, понизится.

Комментируя повышение цен, руководитель отдела экологического менеджмента Сигрид Соомлайс сказала ERR, что стоимость вывоза в Эстонии была очень низкой, при этом в стране действует принцип, согласно которому за переработку отходов платит тот, кто их производит.

"Сортировка мусора обязательна и сейчас, но, к сожалению, она осуществляется недостаточно", – констатировала Соомлайс, сославшись на директиву ЕС, по которой с этого года на переработку должно отправляться не менее 50% отходов.

В 2017 году страны ЕС договорились, что за пять лет вторичное использование отходов вырастет на пять процентов. К 2025 году этот показатель должен составлять 55%, к 2030 году – 60%, а к 2035 году – 65%. В 2018 году на вторичное использование в Эстонии отправлялось 28% бытовых отходов, причем по сравнению с 2014 годом показатель снизился – тогда он был равен 32%.