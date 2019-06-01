Это ли не показатель успешности ЭР?! Больше всего автомобилей на душу населения в Балтии в 2019 году продано в Эстонии

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Больше всего автомобилей на душу населения в Балтии в 2019 году продано в Эстонии, сообщила в среду BNS пресс-служба действующей на Украине эстонской компании RIA.com Marketplaces.

В Эстонии за 2019 год продано 26 589 новых автомобилей (2045 автомашин на 100 тысяч населения), за 2018 год было продано на 1202 автомашин меньше.

В Латвии за 2019 год было продано 18 235 новых автомобилей (959 автомашин на 100 тысяч населения), за 2018 год было продано 16 879 автомобилей. В Литве за 2019 год продано 46 461 автомобилей (1720 автомашин на 100 тысяч населения), за 2018 год было продано 32 441 автомобилей.

В Беларуси за 2019 год продано 64500 автомобилей (562 автомашин на 100 тысяч населения), в позапрошлом году в этой стране было продано 52850 автомашин,в Украине 88 453 автомобилей (186 новых автомашин на 100 тысяч населения), в 2018 году было продано 78 387 автомобилей.

"Украинцы покупают преимщественно бывшие в использовании автомобили. И тут не только имеется в виду внутренний рынок, но и литовский, эстонский, польский и немецкий авторынки используются, откуда украинцы “пригоняют” автомобили. Также крупно задействован и рынок США, откуда с помощью аукционов в Украину поставляются поврежденные автомашины", — пояснил член правления RIA.com Marketplaces Артем Уманец.



