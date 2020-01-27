Под Кингисеппом произошла серия пожаров. Дачники принялись патрулировать улицы и готовы вооружаться вилами

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Пожарный надзор и полицейские выясняют обстоятельства серии возгораний в Кингисеппском районе Ленобласти, сообщает российский новостной портал 47news. Огонь не щадил бани, строительные вагончики и частные дома в местном садоводстве. Очевидцы слышали шум и уверены, что не обошлось без поджигателей. Дачники принялись патрулировать улицы и готовы вооружаться вилами.



Фото: 47news

Как рассказали 47news владельцы дачных участков в садоводстве "Дружба", в минувший уикенд пламя повредило, в общей сложности, шесть строений в разных концах СНТ и соседнем поселке Кингисеппский.

- В пятницу около семи вечера позвонили соседи, сказали, что горит баня, - рассказала 47news хозяйка одного из участков Елена. - Когда мы приехали, постройку уже тушили. Соседи рассказали, что слышали какой-то шум. А еще через пару часов загорелся вагончик на участке в 500 метрах от нас, там люди только завезли бытовку с инструментами.

Вечером следующего дня, 25 января, по данным 47news, в районные экстренные службы поступило сообщение о горящем доме на улице Березовой в поселке Кингисеппский. Огонь уничтожил 12-метровое деревянное здание. На месте полицейские обнаружили разбитое окно. Очевидцы утверждали, что деревянный дом вспыхнул после визита неизвестных.

Позже в полицию обратился 57-летний владелец дома в садоводстве "Дружба", который стоит в трех десятках метров от сгоревшего дома. Он рассказал, что пламя перекинулось на двухэтажное здание и повредило веранду.

- Еще два пожара произошли в воскресенье. В большинстве случаев соседи слышали какой-то шум, затем постройки были объяты пламенем, - отметила собеседница 47news Елена, добавив, что в садоводстве зимой постоянно живет примерно половина владельцев дачных участков. - Теперь все переживают за свои дома, уже обращались к председателю, чтобы самим выходить с вилами в патрулях. Мы сами накануне с молодыми парнями ездили по улицам, высматривали поджигателей.

Председатель СНТ "Дружба" Галина Семенова также не сомневается, что строения загорелись после визита злоумышленников.

- Два пожара произошли в самом садоводстве, еще четыре — на территории поселка. В одном случае как-будто петарду кинули, а у входа в другой дом нашли следы костра, - рассказала она, добавив, что никого подозрительного на территории садоводства на днях не встречали.

По словам председателя, информацию об инцидентах передали в полицию. А местные дачники собираются в группы и следят за ситуацией по вечерам.

- В основном, это мужчины, вчера они патрулировали с семи до полуночи, - добавила она.

В ГУ МЧС России по Ленобласти подтвердили, что получали шесть сигналов о возгораниях на территории садоводства и соседнем поселке. По словам собеседников в экстренных службах, рассматривается несколько версий произошедшего. В качестве приоритетной рассматривается одна - пожар "мог возникнуть из-за источника огня, занесенного извне".



