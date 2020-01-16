Дети неграждан смогут получить эстонское гражданство. Против были 26 депутатов из Партии реформ

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Во вторник Рийгикогу внес поправки в закон о гражданстве, по сообщению Центристской партии, это делает условия предоставления гражданства более гибкими, сообщает BNS.

С момента вступления в силу законопроекта гражданами Эстонии смогут стать также и те дети, у кого только один из родителей (или бабушка или дедушка) является серопаспортником и проживал в стране по состоянию на 20 августа 1991 года. Напомним, что нынешнее законодательство предусматривает получение в упрощенном порядке гражданства детьми из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов.

По словам заместителя председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, принятый закон – одна из важнейших инициатив в направлении решения проблемы безгражданства с момента восстановления независимости страны, т.е. за последние почти 30 лет. «Мы часто рассуждаем о том, кто будет жить в Эстонии через много лет и почему. Обычно эти дебаты ограничиваются миграционной стратегией, которая, действительно, могла бы быть более продуманной. Однако, на мой взгляд, начать стоит всё же с тех, кто живёт рядом с нами», - подчеркнул Коробейник в своей речи перед парламентом до голосования по законопроекту.

Коробейник отметил, что сегодня в нашей стране проживает более 70 тысяч людей с серыми паспортами - это больше, чем, например, население крупных городов страны, таких как Пярну или Нарвы. «Все они [эти люди] считают Эстонию своей родиной. Несмотря на то, что эстонское государство написало на их паспорте английское слово "чужак", другой родины у них нет», - сказал он.

По словам зампредседателя парламентской фракции центристов, вызывает сожаление, что Партия реформ и социал-демократы, которые номинально считаются либералами в вопросах свободы личности, проголосовали против этого законопроекта во втором чтении на позапрошлой неделе. «Результаты того голосования показали, что иногда политтехнологии перевешивают интересы людей. Но хорошо всё, что хорошо кончается», -отметил он.

Законопроект поддержали 64 депутата, против проголосовали 26 депутатов из Партии реформ.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после публикации его текста в государственном регистре законов Riigi Teataja.