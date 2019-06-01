"За что?" Мэра Нарва-Йыэсуу премируют и повысят ему оклад

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Родная фракция мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина "Общий дом" решила его премировать в размере 2500 евро и повысить оклад до 3000 евро, но в предложении депутатов не сказано, за что его решили поощрить, сообщает rus.err.ee.

Руководитель фракции Инга Мушкина сказала, что зарплату мэру не повышали с 2017 года, а сейчас ее решили проиндексировать: "Премию мэр раньше не получал, поэтому решили по итогам года поощрить его работу. Мэр лично принес в город 200 000 евро на проведение исследования мола».

Депутат горсобрания Вейкко Лухалайд считает, что поводов для радости нет. "Городская управа все время говорит, что денег не хватает, необходимы сокращения, запланированные инвестиции переносятся. И вдруг мэру решили поднять зарплату и выплатить премию. За что?"

По словам Лухалайда, центристская фракция не будет поддерживать этот проект.

Нынешний размер оклада мэра Нарва-Йыэсуу составляет 2500 евро, а если депутаты одобрят проект о повышении, то зарплата мэра вырастет с 1 января 2020 года.