ВИДЕО: Дотянуться до завалившегося на главном храме Кингисеппа 200-килограммового креста не получается

Дата публикации: Вчера, 14:50 Просмотрено: 339

Все выходные завалившийся крест на главном храме Кингисеппа будет пребывать в неестественном положении. 47news показывает, как до него безрезультатно пытаются дотянуться люди с лестницей. Автовышка тоже бессильна, рассказывает российский новостной портал 47news.

Фото: 47news.ru

Как рассказал 47news 24 января председатель комитета экономразвития администрации Кингисеппского района Виктор Толкачев, повисший крест на Екатерининском соборе притянули и закрепили стальными тросами. "Планируются собрать леса до креста и снять его к понедельнику", - сообщил он. Видео зафиксировало, как рабочие явно не достают до символа православия - не помогает ни автовышка, ни приставная лестница на верхнем ярусе.



По словам председателя комитета по культуре Ленобласти Владимира Цоя, крест будет отправлен на независимую экспертизу. По ее результатам заказчики обратятся с исками к подрядчику. После объявят новую закупку на окончание работ.

- Мы почти расторгли контракт с бывшим подрядчиком, компанией "Союзстрой". Будем настаивать на внесение фирмы в список недобросовестных. Крест снимем и починим за счет средств Дирекции по сохранению объектов культурного наследия и комитета культуры, - рассказал Цой и отметил, что подрядчик не сдал и половины работ: "Не закончена реставрация стен, кровли, оконных и дверных проёмов, а причиной падения креста могла стать ошибка в проекте узла перекрытия".



О ходе реконструкции 47news рассказала прислужница храма.

- Считаю, сделано все спустя рукава. Я следила за этой стройкой века. Они не работали практически. Весь храм разбомбили и все. Окна нам поставили так, что теперь при ветре и дожде вода льется внутрь. В притворе поставили новые стеклопакеты, но нет ни ручек, ни шпингалетов. Держатся на честном слове, - рассказала собеседница.

Судя по фото и видео, присланным в редакцию, рабочие надеялись дотянуться до креста стрелой крана, но её длины не хватило. Напомним, что высота собора составляет 45 метров. А позолоченные кресты церкви весят от 200 до 1000 килограммов. В рабочем проекте реставрации указано, что планировалось выполнить их демонтаж, реставрацию, золочение и установку.

Неоднократные звонки в офис компании "Союзстрой" результата не принесли.

Напомним, как сообщал 47news, 23 января крест Екатерининского собора в Кингисеппе повалился и смял купол. Символ христианства образовал со сферой почти прямой угол, оставил дыру и вмятину. Предположительной причиной стал шквальный ветер накануне. После на дверях храма появилось объявление о его закрытии на 24 и 25 января. О том, состоится ли служба в Татьянин день (25 января) или в День памяти равноапостольной Нины (27 января) в церкви ответить не смогли.

Для справки:

Подготовка к реставрации собора на средства областного бюджета началась в 2016 году, сообщается на сайте госзакупок. Аукционы на общую сумму в 109,9 млн рублей объявляли Дирекция по сохранению объектов культурного наследия и комитет по культуре. Екатерининский собор в Кингисеппе, построенный в 1764—1782 годах по проекту Антонио Ринальди, является памятником федерального значения.