Вместо вытесненного с эстонского рынка фентанила распространяются новые опасные вещества

Дата публикации: Вчера, 14:27 Просмотрено: 1 670

Тяжелый наркотик фентанил вытеснен с эстонского рынка, но распространяются новые опасные вещества, сообщила в пятницу «Актуальная камера».

Фото: narko.ee

Если в 2017 году в Эстонии от передозировки наркотиков скончались 110 человек, то в 2018 году таких смертей было 39. Точной статистики за 2019 год пока нет, но по оценке экспертов число смертей составило около 30.

Снижение смертности связано с тем, что несколько лет назад полиции удалось задержать крупных наркоторговцев, которые торговали именно приводившим к смертям тяжелым синтетическим опиоидом фентанилом.

«После этого фентанил больше не был доступен в таком виде на рынке. Остались отдельные дилеры, их одного за другим задерживают и можно сказать, что фентанила на эстонском рынке в принципе нет», - сказал глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Это стало облегчением и для скорой помощи. Если раньше таллиннская скорая помощь выезжала из-за передозировок 130 раз в месяц, то теперь выезжает по 30 раз в месяц. Например, и действующая в Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве и Силламяэ в Ида-Вирумаа фирма скорой помощи Karell Kiirabi в 2017 году совершила в этом регионе 146 связанных с наркотиками визитов, а в прошлом году всего 16.

В то же время, полицию беспокоит появление новых наркотиков — например, из России на эстонские улицы поступает называемый в том числе «солью для ванн» наркотик альфа-PVP.

«Белое, внешне напоминающее соль для ванны, крайне опасное вещество превращает людей в зомби, уничтожает организм, быстро вызывает зависимость и т. д. Это очень опасное вещество. Это предупреждение для всех — ни в коем случае нельзя в наше время пробовать кристаллическое вещество», - сказал Тамбре.