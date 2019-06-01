Президент Кальюлайд: Адмирал Беллингсгаузен - наш человек

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По словам президента Керсти Кальюлайд, которая примкнула к экспедиции парусника Admiral Bellingshausen и во вторник прибыла в Антарктику, открывший южный континент адмирал Готтлиб (Фаддей) Беллингсгаузен — человек, которым Эстония может гордиться.







«Адмирал Беллингсгаузен — хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле — наш человек. Он с Сааремаа, он видел те же можжевельники и камни, что и мы, - сказала Кальюлайд. - Мы можем гордиться этим. Возможно, поэтому и наши ученые на протяжении веков бывали здесь. Я бы очень хотела, чтобы этот месседж — что Антарктика быстрее всего нагревающийся регион мира — чтобы и он достиг отсюда с [парусника Admiral] Bellingshausen Таллинна и всех нас. И, разумеется, мы можем говориать, что тяжело и сложно бороться с изменением климата, но отказываться от борьбы безусловно еще дороже».



«Первая эмоция была очень дружелюбной и теплой. Люди, конечно, не говорят о тепле, когда обсуждают Антарктиду, но мы северный народ. И я надеюсь, что Эстония вскоре поддержит договор об Антарктике и Мадридский протокол, - сказала Кальюлайд. - Я надеюсь, что нас также включат в качестве члена-наблюдателя в совет по Антарктике. Возможно, то, что мы сегодня делаем, поможет достижению и этих целей. Мир часто бывает довольно страшным местом, но этот регион пока сравнительно нетронут и мы очень надеемся, что таким он и останется — когда настанет Беллингсгаузен-300, можно будет по-прежнему смотреть на пустую природу».



Парусник Admiral Bellingshausen стартовал из Кронштадта в середине июля. Экспедиция парусника организована в честь первооткрывателя Фадея (Фабиана Готтлиба) Беллингсгаузена, родом из Эстонии, который в 1820 году стал одним из первых людей, увидевших Антарктиду. Его путешествие началось 4 июля 1819 года в Кронштадте, а 27 или 28 января он достиг побережья Антарктиды. Экспедиция парусника следует по тому же маршруту.



Экспедиция проводится также для того, чтобы привлечь внимание общественности к изменениям климата, поэтому в ней участвует ряд ученых, журналистов и общественных деятелей. Единственный, кто участвует в экспедиции от старта до финиша, это видеограф Кристиан-Йоханнес Каск, который записывает происходящее на паруснике для телепередачи. Все остальные члены команды, включая капитанов, меняются.