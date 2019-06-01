Цена за романтический сюрприз Репинского не такая уж и высокая

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На днях Мартин Репинский удивил всех смелым поступком. В центре Йыхви он разместил плакат с надписью “Катюшечка, я тебя люблю”. В ответ сразу же полетели комментарии возмущенных эстоноземельцев. Всех интересует, "за чей счет банкет", "сколько это стоит" и "как долго плакат будет висеть в городе Йыхви", пишет Rus.Delfi.



Martin Repinski.Foto: Priit Simson. rus.Delfi.ee Martin Repinski.Foto: Priit Simson. rus.Delfi.ee

Rus.Delfi задал все вопросы читателей Елене Давыдовой, директору по продажам в фирме Art Depoo. Именно там Мартин и заказал эту услугу.

Платил ли Мартин Репинский за то, чтобы разместить плакат в городе Йыхви?

Он заказывал эту услугу как частное лицо, и, естественно, оплату он тоже осуществлял. Я почитала комментарии — это, конечно, бред. Любой человек может заказать эту услугу! У меня был такой случай в Нарве, допустим: супруг благодарил свою жену, что она родила третьего ребенка. Мы специальную конструкцию возили, специальный баннер сооружали. Так что такие вещи случаются не так уж и редко, но так как господин Репинский все-таки известный человек в Эстонии, то тут поднялась какая-то паника!

Ничего не вижу в этом плохого: он заказал услугу, он заплатил как частное лицо, то есть это не какие-то госденьги, не какие-то йыхвиские деньги. Более того, Йыхвиская волость, она же тоже получает налог на рекламу, что тоже очень важно для поддержки самого нашего муниципалитета.

И мне жалко, что столько у нас “троллей”. Наверное, если бы эту рекламу заказала моя подружка, то это было бы не замечено, но так как Репинский, то все увидели и началось… А человек просто решил обратиться к своей любимой Екатерине, ничего я здесь не вижу такого… Конечно, Мартин прекрасно знает нашу компанию, потому что мы в свое время работали с ним по политической части.

Сколько стоила эта услуга?

Сколько это стоит, сказать не могу, потому что это конфиденциальная информация…

Хорошо, тогда если, например, любой мужчина захочет сделать такой же сюрприз своей возлюбленной, пусть на 14 февраля, то сколько примерно ему надо будет заплатить?

Цены разные, места разные, важно еще, какой тираж заказывается..

Ну, например, если ставить плакат на два дня, это будет около 1000 евро?

В данном конкретном случае речь идет о неделе признания в любви, и Мартин заказал на неделю. На пару дней никто даже не возьмется за такой заказ, вы должны понимать, что баннер нужно изготовить, установить, подать декларацию о том, что такая реклама существует… Ценовая политика может варьироваться от 90 до 400 евро. Насколько я знаю, и в Таллинне можно встретить такие баннеры с признаниями в любви. На российском рынке это вообще популярно.

Ваше личное мнение по поводу поступка Мартина Репинского?

На самом деле, очень чудный позыв! Впереди, кстати, праздники — 14 февраля, 8 марта…

Мне лично нравится такая идея. Конечно, я не спрашивала Мартина, по какому поводу он это делает, это, так скажем, его личная жизнь. Человек готов кричать на всю Эстонию, что он любит другого человека — почему бы и нет?









