Осторожно: киберпреступники! RIA рекомендует временно отказаться от использования Internet Explorer

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Об этом в переданном BNS пресс-релизе сообщил в среду департамент государственной инфосистемы (RIA). Поскольку в настоящее время нет патча безопасности для обычных пользователей, RIA рекомендует временно избегать использования браузера Internet Explorer, пока не будут выпущены новые патчи безопасности.

По имеющимся у ведомства данным, преступники могут воспользоваться уязвимостями, добавив вредоносный код в некоторые веб-страницы. Когда пользователи Internet Explorer посещают эти страницы, на компьютеры без ведома пользователей устанавливается вредоносная программа, которая может, например, шпионить за ними или шифровать их файлы.

Microsoft еще не успел выпустить исправления уязвимости безопасности. По всей видимости, они выйдут только в середине февраля – Microsoft обычно выпускает обновления в каждый второй вторник месяца.

«Мы все, вероятно, знаем кого-то, кто по старой привычке всё еще использует Internet Explorer – сейчас самое время предупредить их об этой уязвимости безопасности», – сказал руководитель подразделения рассмотрения киберинцидентов Департамента государственной инфосистемы (CERT-EE) Тыну Таммер. «Ни один браузер не лучше другого, но сейчас мы должны серьезно отнестись к угрозе».

Во избежание риска RIA рекомендует использовать другие браузеры. Например, в последние годы Microsoft в своих операционных системах представила браузер под названием Edge, который не подвержен этой уязвимости. Следует также иметь в виду, что Microsoft больше не выпускает обновления безопасности для операционной системы Windows 7, и пользователям этой версии обязательно следует обносить свою операционную систему до Windows 10.

Internet Explorer является интернет-браузером, который поставляется со всеми операционными системами Microsoft. Он занимает третье место по популярности среди пользователей: с его помощью интернет-страницы посещают более 7 процентов всех пользователей во всем мире. Google Chrome продолжает оставаться самым популярным браузером – с 67 процентами пользователей.