Россиянин, попавшийся на нарвской границе с поддельной автомобильной страховкой, отделался легко

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21 января на таможенно-пограничном пункте «Нарва-1», что у моста «Дружбва», во время контроля выяснилось, что предъявленный гражданином РФ страховой полис на его зарегистрированный в России автомобиль является частично поддельныим.

При том, что за такого рода нарушение законодательства, гражданин России 1967 года рождения мог быть арестован, его решили не задерживать, а в качества наказания назначили штраф, сообщает пресс-служба Идаской префектуры полиции.

Штраф сравнительно скромный — 100 евро.



