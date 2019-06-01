ФОТО: Депутат Рийгикогу от Ида-Вирумаа Мартин Репинский признался в любви Васильевой на гигантском баннере в центре Йыхви

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В центре Йыхви центрист Репинский разместил плакат с надписью: "Катюшечка, я тебя люблю", сообщил портал Delfi, сопроводив новость фотографией, присланной читателем.





Фото: читатель Delfi

На баннере также имеется фотография депутата волостного собрания Йыхви Екатерины Васильевой, не оставляющая сомнений, к какой именно «Катюшечке» обращается политик.

Репинский подтвердил изданию «Северное побережье», что это он заказал размещение данного плаката у рекламного бюро "Art Depoo". "Если я в какой-то момент чувствую, что хочу выразить свои чувства публично, то я это делаю. В тот момент возникло такое желание - ничего другого здесь нет", - пояснил он газете.

Он признал, что в Эстонии подобное публичное проявление любви не очень распространено. "Но, как известно, я часто поступаю необычно", - сказал Репинский «СП».

Весной прошлого года Мартин Репинский после двух лет брака развелся с Сирет Котка, также депутатом парламента, центристкой, и его связь с 29-летней Васильевой, о которой в светских хрониках говорили и до того, стала очевидной.

Екатерина Васильева прославилась в 2011 году, когда победила в конкурсе “Мисс бикини Нарва-Йыэсуу”. В настоящее врем Васильева работает администратором спортивного зала Йыхвинской спортшколы.













