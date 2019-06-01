Алководителя-рецидивиста из Силламяэ арестовали на два месяца.

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Вируский уездный суд разрешил посадить за решетку на два месяца 28-летнего жителя Силламяэ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина неоднократно наказывался за вождение в пьяном виде. Последний срок он отбыл в июне прошлого года, сообщил rus.err.ee.



В ночь на 18 января в Силламяэ на улице Павлова задержали 28-летнего мужчину, который управлял автомобилем Mercedes-Benz C220D, не имея прав на управление и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчину неоднократно наказывали в уголовном порядке за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Из тюрьмы, где он находился за вождение в пьяном виде, мужчина освободился только в июне прошлого года.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой мужчина прошел двухгодичное лечение от зависимости и программу безопасности дорожного движения в полном объеме. На этот раз эти меры не оказали необходимого воздействия на мужчину, и после освобождения из тюрьмы он продолжал как употреблять алкоголь, так и управлять транспортным средством в состоянии опьянения и без права на управление.

"Поскольку все более мягкие меры были исчерпаны, и весьма вероятно, что мужчина продолжит совершать аналогичные преступления, прокуратура решила просить суд об аресте", - добавила помощник прокурора Христофорова.











