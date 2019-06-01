За сезон в Эстонии застрелили 6291 лося, из них полтысячи — в Ида-Вирумаа

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В завершившемся сезоне охоты на лосей охотники в Эстонии застрелили 6291 лося, тем самым в полном объеме исчерпав квоты, согласованный охотничьим советом, сообщает BNS. В республике осталось около 10 тысяч лосей.

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Согласно сводке Общества охотников Эстонии (EJS), в Пярнумаа охотники в прошлом сезоне застрелили 753 лося, в Харьюмаа 668, в Ляэне-Вирумаа 539, в Вильяндиском уезде 527, в Рапласком уезде 523, в Ляэнемаа а Ида-Вирумае 463 лосей. Меньше всего лосей в течение завершившегося сезона было застрелено на Хийумаа - 14.

По словам президента ESS Маргуса Пууста, выполнить квоты на отстрел лосей в завершившемся сезоне было значительно сложнее, чем в предыдущие годы.

«Мы довели численность лосей до уровня, ниже которого она опускаться не может. По нашим оценкам, в настоящее время в эстонских лесах насчитывается почти 10 000 лосей».

Агентство по окружающей среде рекомендовало в охотничьем сезоне 2019/2020 годов отстрелять 6350 лосей, охотничьи советы решили установить объем охоты в 6278 лосей. В общей сложности охотники застрелили 6291 лося.

По словам автора статистики охоты члена правления ESS Прийта Вахтрамяэ, охотники поняли важность переписи животных и статистики охоты для контроля над популяцией. «Исходя из этого, мы в ESS составили сводку по охоте на лося через месяц после завершения сезона оленей. Это дает охотникам возможность тщательно проанализировать свои данные и подготовиться к новому охотничьему сезону», - сказал Вахтрамяэ.

К 1 апреля охотники должны подать заявку на охоту на парнокопытных в Агентство по охране окружающей среды.

На лосей можно охотиться в Эстонии с 15 сентября по 15 декабря.