KFC весной откроет свой ресторан в Таллиннском аэропорту

Дата публикации: Сегодня, 14:21 Просмотрено: 104

Сеть быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) этой весной откроет свой ресторан в Таллиннском аэропорту, информирует BNS.

ФОТО: KFC EE

«В аэропорту важно, чтобы еда предоставлялась быстро, и часто есть желание взять еду с собой на борт самолета, поэтому различные точки быстрого питания очень популярны. Наши исследования показывают, что именно для международных путешественников важно, чтобы в аэропорту были представлены международно известные бренды, и этой весной в аэропорту добавится еще один сильный международный ресторан быстрого питания KFC», - сказала BNS менеджер по маркетингу и коммуникациям Таллиннского аэропорта Марго Холтс.

Холтс сказала, что новый ресторан быстрого питания будет расположен между третьим и пятым воротами, то есть там, где сейчас находится магазин игрушек. Фаст-фуд продолжит предлагать в Таллиннском аэропорту и Subway.

В конце ноября Apollo Group сообщала, что намерена за три года открыть в странах Балтии более 20 мест питания KFC.