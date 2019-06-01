Нарвский музей приглашает на выставку «Такой ли музей мы хотели? Нарвская версия»

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В среду, 22 января в 17.00 в Художественной галерее Нарвского музея открывается выставка «Такой ли музей мы хотели? Нарвская версия», которая приглашает задуматься об искусстве, о Нарве и на темы нарвской художественной жизни, говорится в пресс-релизе музея.



Фото: Нарвский музей

«Такой ли музей мы хотели? Нарвская версия» - это начало изменения акцента в деятельности галереи. Выставка демонстрирует признанное современное искусство и ставит целью инициировать более широкие дебаты о том, каким должно быть современное художественное учреждение в приграничном городе, какую роль оно должно выполнять в местном сообществе, как функционировать, кому и что предлагать.

Отправным пунктом выставки «Такой ли музей мы хотели? Нарвская версия» является Нарва и та самая художественная галерея, где мы находимся. С одной стороны, это очень субъективная выставка, созданная сторонним для Нарвы наблюдателем, отражающая суждения, опыт и идеи куратора. С другой стороны, выставка объединяет коллекцию произведений искусства Нарвского музея многоговорящее современное искусство с мировым именем, и исследует довольно универсальные темы - возможности института искусства в постиндустриальном, постнациональном, вдали от центров и гламура месте. Это выставка для дискуссии и активного участия, на которую мы приглашаем всех, кому важна культурная жизнь Нарвы и возможность принять участие в качественной выставочной программе, как художественного наследия, так и современного искусства Ида-Вирумаа.

Куратор Раэль Артель советует посетителю следующее: «Эту выставку можно смотреть разными способами - руководствоваться обозначенными вопросами, которые побуждают нас задуматься о дилеммах искусства и жизни и следовать за экспонируемыми произведениями искусства, осознавать мысли-чувства, которые они вызывают в нас. Можно просто пройтись по выставке, остановившись на несколько секунд у какой-нибудь интересной работы, можно подумать вместе, выразить свое мнение и вернуться на выставку снова и снова. Все желающие могут выбрать свой способ участия в этой выставке и в деятельности Художественной галереи!»

Выставке сопутствует программа для широкой аудитории, текущую информацию о которой можно найти на сайте Нарвского музея, на музейной странице Facebook и в информационных бюллетенях.

Выставка «Такой ли музей мы хотели? Нарвская версия» сопровождается одноименным путеводителем/рабочей тетрадью, изданным на эстонском, русском и английском языках.

Выставка «Такой ли музей мы хотели? Нарвская версия» будет открыта в Нарвской художественной галерее с 22 января по 17 мая 2020 года.