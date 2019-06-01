ФОТО: Прошел День читателя «Нарвской газеты» и «Виру Проспекта». Создали Музей газет и намерены его пополнять

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Вряд ли получилось бы у журналистов и читателей вернуться к картинкам прошлого, если бы не состоявшийся в минувшую субботу День читателя. В этом году, как и обещали, мы создавали Музей газет — прямо на сцене, в течение двух часов. Повод вполне соответствовал уровню энтузиазма: два юбилея сразу - 80 лет «Нарвской Газете», 20 лет «Виру Проспекту».



Год 1954-й, июль. В Нарве продается все больше велосипедов, однако велосипедистов на улицах города можно встретить не часто: дело в том, что от владельцев велосипедов в обязательном порядке требуется устанавливать номерные знаки. В Нарве же их купить невозможно: промкомбинат не может с марта освоить выпуск этой «сложной продукции»...

Год 1959-й, 9 декабря. Прибалтийская ГРЭС, первенец пятилетки среди тепловых станций страны - дала первый промышленный ток. По сети он распределился по всей республике и отправился в город Ленина...

Год 1964-й. С посадочной площадки Ольгино открылось движение самолета на Сланцы, Гдов и Псков. Стоимость из Нарвы 1 руб. 50 коп, 3 руб., 6 руб. соответственно...

Год 1991-й. В Таллинне вино-водочные талоны можно обменять на сахар. А что же в Нарве? Согласно ответу из управления торговли, город не имеет возможности менять вино-водочные талоны на товары повышенного спроса — шоколад, кофе, тушенку, туалетную бумагу, поскольку свободными фондами не располагает.



Наш коллектив вложился в это хранилище времени обзором кратких новостей — несколько из них вы сейчас и прочли. Сотрудники редакции озвучили их со сцены, мы назвали это «Перекличка времен». Судя по реакции, зал с удовольствием попутешествовал с нами на этой машине времени.

А еще мы показали небольшой, снятый накануне нашего праздника фильм, который назвали «Проспект-Медиа: издатели и спасатели». В нем мы рассказали о том, как в 1999 году спасли свою первую газету — «Кренгольм», превратив ее в «Кренгольмский Проспект». А некоторое время спустя, в 2016 году, спасли и нашего тогдашнего конкурента — «Нарвскую газету», которой грозило закрытие. Поясним: «Проспект-Медиа» - это фирма, под сенью которой и произрастают два наших издания.

А остальное содержимое (а лучше — содержание музея) нам помогли создать наши друзья и партнеры.

Представитель нарвского музея Наталья Вовденко передала редакции копию хранящегося у них первого номера «Нарвского листка». Это самая первая строчка в родословной «Нарвской Газеты». Наталья рассказала, что «Нарвский листок» начал издаваться в 1898 году. Что это была местная литературная и торгово-промышленная газета, которая издавалась в период с 1898 по 1917 и с 1924 по 1940 годы. Газеты выходила дважды в неделю и находилась под постоянным надзором цензуры.

Следующей важной строчкой в нашей родословной стала «Советская деревня». Издание представила замзаведующей НЦБ Татьяна Криволап: именно здесь хранится этот раритет, начиная с 1948 года выпуска. Издаваться же газета, орган Коммунистической партии большевиков, напомнила Татьяна, стала с 1940 года. Подарком библиотеки для нашего музея стал первый номер «Советской деревни».

И, конечно, только с помощью друзей мы смогли открыть первый полноценный отдел музея — отдел искусства. Экспонаты в нем оказались первоклассные: концертные номера в исполнении коллективов ДК Ругодив и эстрадного певца Рафаэля. Ведь все эти коллективы оставили след в нашей истории: каждый из них уже не раз выступал на Днях читателя.

А между делом мы сдавали в музей наши самые яркие традиции. Например, традицию творческих конкурсов для читателей. В этот раз чествовали победителей конкурса «Наши любимые животные». Мы снова прямо на празднике пообщались с нашими читателями: голосовали «за» или «против» отдельных газетных страниц, подвели итоги опубликованной ранее анкеты. Назвали имя лучшего почтальона: в минувшем году это оказалась Тамара Федотова. И мы снова поднимали настроение нашим читателям розыгрышем лотереи.

Ну что ж, друзья! Великая ценность оказалась у нас в руках — газета, которой, как минимум, 80 лет. Давайте же бережно сохранять ее и делать еще лучше!

Татьяна Завьялова

ФОТО: Александр Цкаев (narvaphoto.ee)





Провести праздник нам помогли:

- духовой оркестр Нарвской музыкальной школы под управлением Игоря Тена;

- вокальная студия «Шанс» под руководством Вероники Маркус;

- танцевальная студия «Inspiration», руководитель Олеся Скоробогатова;

- фольклорные ансамбли «Сударушки» и «Гусельки», руководитель Надежда Москалева;

- народный ансамбль танца «Нарва», руководители Наталья Боровкова, Светлана Сухова;

- эстрадный певец Рафаэль;

- ансамбль бального танца «Фламинго» под руководством Елены Курган.

А также:

- магазин для животных Penner;

- ветеринарная клиника и магазин Narva VET Loomadekeskus;

- фирма по продаже сладостей Estinvait OÜ (Kommipomm);

- сантехническая фирма Kasulik Töö OÜ.