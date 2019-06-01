Эстонские криминалисты в 2019 году вышли в «темном вебе» на след наркодилеров. «Опровергли представление о даркнете как о полностью закрытой сети»

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Криминалисты Пыхьяской префектуры в прошлом году углубленно изучали публикации в социальных сетях и вышли на след преступной группировки, промышлявшей продажей несовершеннолетним наркотиков, сообщает BNS.



Об этом в загруженном в Фейсбук видео рассказывает руководитель Пыхьяского криминального бюро Урмет Тамбре, отметив, что сотрудники полиции вели поиски и в даркнете - скрытой интернет-сети, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья», с использованием нестандартных протоколов и портов. По замыслу создателей, даркнет — это анонимная «сеть» не связанных между собой виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде, чем могут пользоваться преступные круги.

По словам Тамбре, криминалисты сумели опровергнуть представление о даркнете как о полностью закрытой сети, в которой можно без опаски совершать темные сделки.

„2019 год для криминальной полиции оказался удачным, а для преступников — провальным. Мы сумели через социальные сети выйти на большую группу наркодилеров, продававших наркотики несовершеннолетним — и задержать их. Одновременно мы дали понять преступному миру, что даркнет совсем небезопасная для них среда», - подчеркнул Тамбре.

По его словам, криминалистам удалось задержать десятки и десятки килограммов наркотических веществ. «По этой причине на сегодняшний день доступность наркотиков в Эстонии стала менее легкой, сократилась волна передозировок», - продолжил он.

«В этом году мы обязательно продолжим борьбу с наркобизнесом», - подчеркнул Тамбре.

Прошлый год стал позитивным и потому, что сотрудникам полиции удалось конфисковать десятки единиц незаконного оружия, кроме того, активность проявили и сами жители Эстонии, добровольно сдавшие в минувшем году незарегистрированное оружие, сообщил Тамбре. «Призываю жителей Эстонии и в этом году самим приносить в полицию незаконно хранящееся у них оружие — досталось ли оно им от деда или было найдено. Главное, чтобы ни одна единица оружия не досталась преступникам», - подчеркнул он.

Говоря о статистике преступности в целом, Тамбре отметил, что продолжавшийся несколько лет подряд ее спад в прошлом году приостановился и в 2019 году отмечен рост преступлений с применением насилия — избиений и причинения увечий.

Тамбре указал на продолжающуюся беспечность людей в обращении с интернетом — они легко доверяют преступникам свои пароли, предоставляют им дистанционный доступ к своим компьютерам и банковским счетам, в итоге оставаясь без денег. «Рост активности преступников в интернете наверняка продолжится в ближайшие годы», - предостерег сотрудник полиции, призвав людей не делиться с другими данными своих компьютеров.

В прошлом году полиции пришлось иметь дело с тремя десятками случаев одурманивания людей психотропными веществами, подсыпанными в напитки.

По словам Тамбре, чаще всего такого рода инциденты происходят не в публичном пространстве, в ночных клубах, а как раз в приватной атмосфере — во время встреч друзей, небольших праздниках и вечеринках, где находятся люди, из любопытства подсыпающие наркотики в напитки другим из желания посмотреть, что из этого получится. «Так что будьте осмотрительнее со своими напитками и в маленьких компаниях, а не только в ночных клубах», - предостерег Тамбре.

По его словам, в прошлом году стало заметно меньше преступлений против чужого имущества. «Так что и в этом году будем держать на замке наши двери и окна, особенно это касается жителей первых этажей в летнее время, - напомнил Тамбре. - Преступники не сидят на месте, они постоянно в поиске, где подвернется удача. И уберечься от них мы сможем только сообща».