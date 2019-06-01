За российские праздничные каникулы через Ивангород в Эстонию и обратно проследовали более 143 тысяч человек пешком, на автомобилях, автобусах и по железной дороге

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Как рассказала российскому новостному порталу 47news пресс-секретарь Кингисеппской таможни Ольга Дятко, во время новогодних каникул таможенные пограничные посты отработали в штатном режиме и без чрезвычайных происшествий.



С ноля часов 31 декабря прошлого года и по 9 января 2020 года границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород в оба направления пересекли 132 547 физических лиц. На территорию Эстонии и обратно в указанный период проследовало 16 181 легковых автомобилей, 1 075 автобусов и 386 единиц грузового транспорта.



На этом участке границу с Эстонией можно пересечь по железной дороге через железнодорожный пункт пропуска Ивангород. Международным пассажирским поездом, соединяющим Москву, Санкт-Петербург и Таллин в указанный период воспользовались 10 692 пассажира.