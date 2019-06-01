Поезда Таллинн-Москва перевезли рекордное число пассажиров

Дата публикации: Вчера, 12:33 Просмотрено: 189

Тысячи туристов, которые каждый год на новогодние праздники приезжают из России в Эстонию, в этом году поставили рекорд на железнодорожной линии Таллинн-Москва, информирует BNS.



ФОТО: Сийм Лыви, ERR

Компания Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) на период конца прошлого и начала этого года согласовала с Российскими железными дорогами (РЖД) выпуск восьми дополнительных составов, которыми в общей сложности воспользовались 3618 туристов. Это почти на 19 процентов выше числа пассажиров, воспользовавшихся дополнительными рейсами Таллинн-Москва в праздничный период 2018 года.

За весь декабрь рейсом воспользовалось около 14 300 человек. По сравнению с декабрем 2018 года их число выросло более чем на 2300 пассажиров.

Число пассажиров железнодорожной линии Таллинн-Санкт-Петербург-Москва растет уже много лет подряд. В 2019 году ей воспользовалось более 111,1 тысяч человек. Это почти на четыре процента больше, чем в 2018 году.