На шоссе Таллинн - Нарва вылетел в кювет ехавший из Петербурга рейсовый автобус: 9 пострадавших

Дата публикации: 30-12-2019, 09:48 Просмотрено: 207

В воскресенье, 29 декабря, рано утром на 30-м километре шоссе Таллинн - Нарва съехал с дороги рейсовый автобус, в котором находились 67 человек. Пострадали девять человек. Автобус фирмы Ecolines ехал из Санкт-Петербурга в Таллинн, пишет rus.err.ee

Авария на шоссе Таллинн - Нарва. Фото: Nadine Martee

ДТП в Харьюском уезде произошло в 4:45. По первоначальным данным в автобусе находились 67 человек, из них двое - водители. Сидевший за рулем во время аварии мужчина был трезв, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Иво Утсар в социальных сетях написал, что автобус вылетел в кювет. Девять человек с различными повреждениями, не опасными для жизни, доставлены в больницу.

Пострадали также граждане Латвии и России

Среди пострадавших, по данным полиции, четверо граждан Латвии. Кроме того, как сообщило посольство России в Эстонии, одна из пострадавших - гражданка РФ 1984 года рождения. "В разговоре сотрудника посольства с ней выяснилось, что полученные ею травмы носят легкий характер, ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она была выписана из больницы. Пострадавшая подтвердила, что в каком-либо дополнительном содействии не нуждается", - говорится в комментарии посольства.

Остальные пассажиры на приехавшем на замену автобусе добрались до Таллинна. Свой багаж они могут получить в полицеском участке Ида-Харью (ул. П. Пинна, 4).

По словам Утсара, водитель был пристегнут ремнем безопасности, но пока неизвестно, сколько пассажиров использовали ремни безопасности.

Ecolines: никаких технических неполадок не наблюдалось

Предполагаемая причина аварии - техническая неисправность, хотя в компании Ecolines говорят, что, возможно, во всем виноват кусок льда или небольшое животное, на которое наехал автобус.

"Резко занесло автобус направо, дорожные условия были хорошие, но на краю дороги был скользкий лед, и автобус съехал на обочину. Трудно сказать, были ли технические проблемы или нет, это выяснит экспертиза полиции, но, по словам водителя, автобус был в хорошем состоянии, все работало и никаких технических неполадок не наблюдалось", - сказал "Актуальной камере" член правления Eсolines Estonia Элис Ковалев.

По словам Ковалева, автобус накануне прошел плановый техосмотр, который делается перед каждой поездкой, и никаких технических неисправностей также не было выявлено.

Пассажирка: люди помогали друг другу

"Пассажиры оперативно выбрались, помогая друг другу, через окна в потолке. Достаточно быстро подъехала скорая, полиция, пожарные, минут через 20. Серьезно пострадавших нет, есть люди с ушибами и легкими травмами, их госпитализировали. Кто-то потерял личные вещи, телефоны, шапки и так далее. Какое-то время провели на морозе, достали аптечку, оказывали помощь. Где-то через час, полтора за пассажирами приехал другой автобус Ecolines, который последовал по маршруту. Пока ждали автобус, сидели и грелись в полицейских машинах", - сообщила ERR пассажирка автобуса Надежда Мартемьянова.

В 11:45 попавший в аварию автобус увезли с места происшествия на эвакуаторе.

Детали происшествия выясняются. Очевидцев ДТП полиция просит позвонить по номеру 112.

О предварительных результатах экспертизы и возможной причине аварии полиция пообещала сообщить на следующей неделе.

Источник: rus.err.ee