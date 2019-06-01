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Дата публикации: Вчера, 15:00 Просмотрено: 341

По данным службы погоды Эстонии, в этом году в рождественские праздники температура воздуха будет днем и ночью плюсовой, ожидаются также дожди, информирует BNS.





24 декабря в Эстонии будет преобладать циклон. Ночью возможны кратковременные дожди по отдельным регионам, днем зона осадков шире. Температура воздуха в течение суток 1-4 градуса тепла.

25 декабря активные циклоны будут оказывать воздействие вдали от Балтийского моря, в Эстонии будет тихо. Пройдут дожди. Температура воздуха в течение суток 2-5 градусов тепла.

26 декабря будет предположительно преобладать циклон, вероятность осадков сравнительно высокая, осадки преимущественно в виде дождя. Ветер сравнительно слабый. Температура воздуха в течение суток 2-4 градуса тепла.

27 декабря влияние циклона сократится, осадков станет меньше. Ветер постепенно переменится на северный, на островах и северном направлении может усилиться. Температура воздуха в течение суток 0-4 градуса тепла.