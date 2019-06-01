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На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Эстонии выросла вдвое, информирует BNS.

C 9 по 15 декабря к врачам из-за ОРВИ обратились 2964 человека, 49,8 процента пациентов составили дети в возрасте до 15 лет.



Foto: Argo Ingver, Delfi

Хотя по сравнению с прошлой неделей число больных гриппом выросло вдвое, интенсивность заболевания остается низкой. Число лабораторно подтвержденных вирусов гриппа растет, распространенность вируса гриппа по-прежнему оценивают как ограниченную, устойчивое распространение вируса пока не отмечается.

Связанные с вирусом гриппа случаи зарегистрированы в Таллинне, Ида-Вирумаа, Пярнумаа, Тартумаа и Вырумаа. По данным департамента здоровья, с начала сезона были госпитализированы 12 детей в возрасте до 15 лет.

Лабораторно подтверждены шесть вирусов гриппа A и восемь вирусов гриппа B. Возбудителями гриппоподобных заболеваний остаются риновирусы и вирусы парагриппа.

С начала сезона субтипировано два вируса гриппа A и 21 вирус гриппа B. Все вирусы гриппа A относились к штамму A(H1N1)pdm09, а вирусы гриппа B к штамму Victoria.

Чаще всего заболевают по-прежнему дети в возрасте до пяти лет. По сравнению с тем же периодом за прошлые годы заболеваемость удерживается на том же уровне или ниже. В Эстонии на данный момент регистрируют больше случаев, связанных с вирусом гриппа B. Поскольку вирус гриппа A уже циркулирует, в ближайшее время с высокой вероятностью можно ожидать существенного роста числа заболеваний гриппом.

Департамент здоровья напоминает, что в сезон гриппа важно правильно действовать и до, и во время болезни, чтобы защитить свое здоровье и помешать распространению вируса. «В связи с приближающимися школьными каникулами стоит напомнить, что при появлении симптомов заболевания важно, чтобы ребенок оставался дома до выздоровления. По возможности избегайте массовых мероприятий, не ходите с больным ребенком в кино или спа», - сказала главный специалист центра гриппа департамента здоровья Ольга Садикова, по словам которой детей также следует научить не пользоваться чужими бутылками и ложками и не тереть немытыми руками глаза. «Обязательно нужно помнить о том, чтобы при кашле и чихании закрывать нос и рот салфеткой. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить, а руки вымыть с мылом».