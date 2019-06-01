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Посол России в Эстонии Александр Петров на прошедшей во вторник пресс-конференции подтвердил, что вопрос о ратификации пограндоговоров между Эстонией и Россией планируется обсудить в ближайшее время, но выразил сомнения в том, что эстонская сторона готова к этому, информирует BNS.



Петров прокомментировал слова председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, заявившего в понедельник, что вскоре пройдет встреча между парламентариями двух стран, а российско-эстонский пограничный договор будет ратифицирован в обозримом будущем.



По словам Петрова, никаких контактов на парламентском уровне между двумя странами не было с октября 2015 года, но сейчас идет разговор об их возобновлении. «Можно приветствовать проявление активности по линии существующих групп по связям и их председателей — с эстонской стороны это Ааду Муст, а с нашей стороны — это Даниил Бессарабов, - сказал посол. - Они в контакте друг с другом и действительно речь идет о возможном приезде депутатов Госдумы в Эстонию по приглашению группы по связям с Госдумой России. Правда, насколько мне известно, речь шла не о феврале а о несколько более поздних сроках, но важен сам факт, что такой разговор идет, и, разумеется, при встрече парламентариев будет обсуждаться вопрос в том числе и ратификации пограндоговоров, я думаю, в этом сомневаться не стоит».



В то же время, по словам Петрова, заявления главы МИД Урмаса Рейнсалу о том, в намерения МИД и правительства Эстонии не входит внесение в Рийгикогу предложения о ратификации российско-эстонских пограндоговоров, вместе с территориальными требованиями Эстонии к России заставляют «сильно сомневаться в том, что эстонская сторона готова к обсуждению этого вопроса и к выходу на финальную стадию, то есть на ратификацию этих договоров».



«Нельзя считать нормальным то, что эти переговоры, начавшиеся более 25 лет тому назад, так и не могут увенчаться столь необходимым успехом», - сказал Петров.