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В девятый раз департамент полиции и погранохраны вышлет черную открытку злостным нарушителям закона о дорожном движении, чтобы они задумались о своем поведении на дороге, сообщает BNS.



«Этой предупреждающей рождественской открыткой мы напоминаем неоднократным нарушителям закона о дорожным движении, что из-за их беспечности или намеренного нарушения правил в опасности оказываются другие участники дорожного движения», — сказал руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

В этом году открытка посвящена безопасности на железной дороге. «В местах пересечения с железной дорогой всегда имеются предупреждающие об опасности знаки, но ДТП все равно случаются. Когда внимание человека направлено на смартфон, а происходящее вокруг он не слышит из-за наушников, не спасет и громкий сигнал поезда», — сказал Кулламяэ.

Открытку отправят людям, которые совершили в этом году четыре или более нарушений закона о дорожном движении. В этом году таких людей 857, из них 46 получат черную открытку во второй раз, восемь человек — третий год подряд.

73 постоянных нарушителя за последние пять лет стали причиной 83 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали 23 человека. Один злостный нарушитель совершил в течение года шесть ДТП.