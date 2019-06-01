Таллинн может заменить новогодний салют лазерным шоу

Дата публикации: Вчера, 10:26 Просмотрено: 236

С 16 декабря Департамент технического надзора запускает в Эстонии кампанию под названием "Безопасных салютов!", чтобы призвать людей ответственно подходить к использованию пиротехники.



Об этом сообщил портал новостей вещания со ссылкой на программу новостей Эстонского телевидения «Актуальная камера», проинформировал BNS.

Программа рассказала о нескольких конкретных случаях, когда грохот новогодних фейерверков и петард наносил тяжелые психологические травмы не только обычным домашним животным, но и собакам, выполняющим ответственную функцию — быть поводырями для слепых людей.

Как отмечает программа, в управе столичного района Кесклинн не только призывают жителей отказаться от запуска петард, но и не исключают, что традиционный новогодний салют в Таллинне предстоящей новогодней ночью мы увидим в последний раз.

"В обществе назревает консенсус в том, что, по крайней мере, в течение декабря возле жилых домов взрывать фейерверки точно не надо. Что касается большого городского фейерверка, то хотя в его случае у нас нет тех проблем, которые есть с частными фейерверками, которые связаны с безопасностью, которые связаны с тем, что он проходит под окнами жилых домов, то я думаю, что Таллинн готов на будущий год взвешивать какие-то различные альтернативы", - сказал старейшина Кесклинна Владимир Свет.