Композитор Евгений Бирман: Нарва - это музыка в минорном стиле с примесью оптимизма

Евгений Бирман родился в Даугавпилсе, жил в Москве, учился в США, сочинял в Эстонии, обожает Гонконг, а теперь приехал познакомиться с Нарвой. Северо-Восток Эстонии для гостя одновременно и неведомая экзотика, и дежавю.

"Всегда хотелось в Нарву потому что я сам родился в Даугавпилсе. И это в каком-то смысле, я бы сказал, Нарва Латвии. Конечно, мы сейчас на границе, там Россия, тут Эстония, Евросоюз и так далее, но с другой стороны. Мы всегда себя чувствовали, мы прямо на границе мира, но и в середине мира тоже", - сказал Бирман в интервью еженедельной аналитической телепрограмме "Актуальная камера+".

Сейчас Евгений в рамках проекта с провокационным названием Russia: Today заканчивает работу над социально-политической оперой, либретто которой будет составлено из документальных записей. Это воспоминания жителей России и соседних стран об их общем прошлом, рассказы о настоящем и мнения о вероятном будущем. Поэтому и в Эстонии ему очень важно живое общение.

"Как плохо вообще люди на Западе и на Востоке понимают вот эти места. Не просто Нарву и Даугавпилс, а вообще Прибалтику. И пришла идея найти истину от людей, которые живут здесь. Я делал этот проект в Риге, в Хельсинки и внутри России. Во Владивостоке, в Москве и так далее. Ну просто хотелось спросить людей, которых никто не спрашивал. Как вы считаете, вы много поколений жили в Латвии, в Эстонии, в Финляндии, внутри России. Как вы себя чувствуете вообще про историю России, Советского Союза. Как вы видите свое будущее?", - пояснил Бирман свой творческий замысел.

Композитор уверен, что нет искусства без политики и политики без искусства, но есть правда без примеси идеологии и пропаганды. И в ее поисках без мнения и образа Нарвы не обойтись. День расписан по минутам, лекции, встречи, аудитории от мала до велика и вот уже, кажется, готовы первые наброски.

"Нарва это музыка в каком стиле. Наверное, что-то там в миноре, ха-ха, не знаю! Нет, я думаю, что-то оптимистичное есть. Потому что люди стремятся на что-то", - описал он свои впечатления от приграничного города.

Творческие планы Бирмана расписаны на месяцы вперед, но его второй талант, кроме композиторского, это арт-проекты: собрать и вдохновить команду, сделать самую сумасшедшую идею привлекательной для инвестора и добиться успеха у публики. Встреча за встречей, событие за событием, с утра до самого вечера. Евгений Бирман в Нарве нарасхват! Финальная точка - центр OBJEKT.

Гармония нужна не только в музыке, но и в бизнесе: как вести переговоры, писать проекты и составлять бюджеты. Предприимчивым нарвитянам Евгений подарил пару своих лайфхаков.

"Это то, чего не хватает творческим людям в Ида-Вирумаа. Во-первых, наверное, немножко вдохновения, а во-вторых, наверное, немножко опыта. И спикеры типа Евгения Бирмана, ну и Евгений в частности, сегодня который с нами, они как раз могут дать нашим гостям то, что нужно", - считает член правления OBJEKT Антон Осиповский.

"Все, что мы делаем в творческой работе, вообще почти в любой работе - как-то рассказываем свою историю. Можно сказать, что это маркетинг, и так далее, но для меня это не маркетинг, это просто объяснение", - пояснил Бирман.

Объяснить себя, сложить свой собственный уникальный образ, заинтересовать собой целый мир. Евгений Бирман просит не сомневаться: все это возможно. И приглашает на премьеру, чтобы мы узнали: какая она - Russia: Today - невозможная без своих соседей.

Источник: rus.err.ee