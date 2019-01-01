Конвейер новостей / Полезно / Культурная афишаКуда пойти в Нарве 1-7 февраля?
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Суббота, 1 февраля
ЧТО? Концерт Александра Марцинкевича и группы «Кабриолет».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? Презентация книги нарвитян Виктора Булкина и Людмилы Чекалдиной «В ночь под Рождество». Повесть написана по фактам и реальным событиям, собранным авторами по крупицам. С полной жизненной правдивостью авторы рассказывают о репрессии дворянской семьи в 1930-х годах, аресте главы семьи, скитаниях, сиротстве и т. д. Данная книга – третье произведение Виктора Булкина. Ранее были изданы «Дикий взгляд волчицы», «Цветы в огне войны».
ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.
КОГДА? В 13.00. Вход свободный.
ЧТО? «Giraffe Royal» в Нарве. В программе вечера: поэтическое кабаре театра «Giraffe Royal»; встретим символ года Белую Металлическую Крысу. Общий ритуальный танец Дракона; сжигание негативной кармы. Очищение огнём. Фаер шоу; танцы.
ГДЕ? Нарва, Вабадусе, 20.
КОГДА? С18.00 до 21.00. Вход - 10 евро, дети - 5 евро.
Воскресенье, 2 февраля
ЧТО? Клуб «Кренгольм». Вечер отдыха.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Futurist - Educational Project. Фестиваль коммуникации. Воркшоп по теме “Дебаты”. Семинар состоит из теоретической и практической частей: написание кейса для обсуждения (набор аргументов), практическая часть - пробные дебаты. Спикер - Виктория Муске, активный дебатер и тренер, основатель первого русскоязычного клуба дебатов при Таллиннском техническом университете.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ.
КОГДА? В 14.00.
Понедельник, 3 февраля
ЧТО? Показ фильма Теодора Мелфи «Скрытые фигуры». Фильм рассказывает о группе талантливых математиков афро-американок, в начале 1960-х годов, в докомпьютерную эру, вручную проводящих для НАСА математические вычисления, необходимые для осуществления первых космических полётов США. В своей работе женщины ежедневно сталкиваются не только с расовой сегрегацией, но и с дискриминацией по половому признаку. (На английском языке с русскими субтитрами).
ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.
КОГДА? В 17.00. Вход свободный.
Среда, 5 февраля
ЧТО? Спектакль «Люди перехода».
ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.
КОГДА? В 19.00.
Пятница, 7 февраля
ЧТО? Ночь поэзии Давида Самойлова. Двуязычная поэтическая программа к 100-летию автора.
ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.
КОГДА? В 19.00.