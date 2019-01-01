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Суббота, 1 февраля

ЧТО? Концерт Александра Марцинкевича и группы «Кабриолет».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Презентация книги нарвитян Виктора Булкина и Людмилы Чекалдиной «В ночь под Рождество». Повесть написана по фактам и реальным событиям, собранным авторами по крупицам. С полной жизненной правдивостью авторы рассказывают о репрессии дворянской семьи в 1930-х годах, аресте главы семьи, скитаниях, сиротстве и т. д. Данная книга – третье произведение Виктора Булкина. Ранее были изданы «Дикий взгляд волчицы», «Цветы в огне войны».

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 13.00. Вход свободный.

ЧТО? «Giraffe Royal» в Нарве. В программе вечера: поэтическое кабаре театра «Giraffe Royal»; встретим символ года Белую Металлическую Крысу. Общий ритуальный танец Дракона; сжигание негативной кармы. Очищение огнём. Фаер шоу; танцы.

ГДЕ? Нарва, Вабадусе, 20.

КОГДА? С18.00 до 21.00. Вход - 10 евро, дети - 5 евро.

Воскресенье, 2 февраля

ЧТО? Клуб «Кренгольм». Вечер отдыха.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Futurist - Educational Project. Фестиваль коммуникации. Воркшоп по теме “Дебаты”. Семинар состоит из теоретической и практической частей: написание кейса для обсуждения (набор аргументов), практическая часть - пробные дебаты. Спикер - Виктория Муске, активный дебатер и тренер, основатель первого русскоязычного клуба дебатов при Таллиннском техническом университете.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ.

КОГДА? В 14.00.

Понедельник, 3 февраля

ЧТО? Показ фильма Теодора Мелфи «Скрытые фигуры». Фильм рассказывает о группе талантливых математиков афро-американок, в начале 1960-х годов, в докомпьютерную эру, вручную проводящих для НАСА математические вычисления, необходимые для осуществления первых космических полётов США. В своей работе женщины ежедневно сталкиваются не только с расовой сегрегацией, но и с дискриминацией по половому признаку. (На английском языке с русскими субтитрами).

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 17.00. Вход свободный.

Среда, 5 февраля

ЧТО? Спектакль «Люди перехода».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.00.





Пятница, 7 февраля

ЧТО? Ночь поэзии Давида Самойлова. Двуязычная поэтическая программа к 100-летию автора.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.00.