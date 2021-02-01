Центром фестиваля Station Narva в этом году станет Нарвский музей

Дата публикации: Вчера, 17:25 Просмотрено: 223

С 5 по 7 августа в Нарве снова пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Впервые музыкальная программа фестиваля будет представлена в Нарвском музее, все здание которого будет доступно гостям Station Narva, в том числе и для ночного посещения. С сегодняшнего дня в Piletilevi продаются фестивальные абонементы со скидкой.

Северный двор. Фото: flickr.com / Station Narva

Центром музыкальной программы фестиваля, который в этом году проходит в четвертый раз, станет Нарвский музей вместе с историческим Нарвским замком Германа. На территории музея будут установлены четыре сцены: главная сцена в Северном дворе, откуда открывается лучший вид на восточную границу Европейского союза, и три внутренние сцены в залах, где принимали гостей еще со времен Ливонского ордена: Refectorium, Reconditorium и Dormitorium. Внутренний двор с его кафе, барами и уличной едой станет на фестивале центральным местом для встреч.

Помимо музыкальных впечатлений, фестиваль и Нарвский музей предлагают редкую возможность окунуться в музейную атмосферу в ночное время. В то время, когда помещения музея закрыты для обычных посетителей, гости Station Narva смогут увидеть новую постоянную интерактивную экспозицию в недавно отреставрированном 700-летнем доме конвента. Любители ночных приключений также могут посетить галерею, из которой открывается живописный вид на Нарву и Ивангород, Россию.

«Station Narva с его богатой программой — хороший повод приехать в Нарву в начале августа. Ждем вас в городе, который поставил перед собой цель в 2037 году стать следующей культурной столицей Европы в Эстонии», — говорит мэр Нарвы Катри Райк.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова: «Нарвский замок впервые станет местом проведения Station Narva. Мероприятие состоится в уникальном и удивительном историческом месте. На наш взгляд, это великолепный, вдохновляющий дуэт, дарящий еобыкновенные впечатления как меломанам, так и всем, кто открыт для нового творческого опыта».

Основатель и стратегический руководитель Station Narva Хелен Сильдна: «Помимо увлекательной музыкальной и культурной программы, каждый год мы хотим предлагать гостям фестиваля новый опыт взаимодействия с пространством — возможность увидеть Нарву в новом удивительном свете. Наша команда крайне воодушевлена возможностью работать с Нарвским музеем над тем, чтобы в этом

историческом месте в течение двух ночей создавать особую среду и неповторимую клубную атмосферу. Недавно открывшаяся модная и содержательная экспозиция музея очень вдохновляет наших художников по свету и звуку, а также команду оформителей и дизайнеров интерьеров. Наша цель — создать незабываемый праздник в приграничном городе».

Вечером и ночью 6 и 7 августа музыкальная программа будет представлена не только в Нарвском музее, но и в прибрежном арт-клубе Ro-Ro. В фестивале принимают участие международные артисты, известные исполнители со всей Эстонии и лучшие музыканты Ида-Вирумаа. Список исполнителей и расписание будут объявлены в течение июня и июля.

С сегодняшнего дня абонементы на фестиваль Station Narva 2021 можно приобрести на сайте Piletilevi и в пунктах продажи по всей Эстонии. Первые 100 билетов продаются по льготной цене 25 евро, следующие — по цене 35 евро.

Фестивальный абонемент обеспечивает вход 6-7 августа на музыкальный фестиваль в Нарвском замке и арт-клубе Ro-Ro, а также на проходящий 6 августа в OBJEKT Бизнес-день. Дополнительная информация:

https://stationnarva.ee/programm/#tickets





Фестиваль организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвскойкомандой. Партнеры: Нарвский музей, арт-клуб Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, обсуждения BAZAR, Нарвская арт-резиденция, Центр неформального обучения VitaTiim, агентство Damn.Loud.

Мероприятие проводится при поддержке города Нарвы, Министерства культуры, Фонда интеграции. Фестиваль организован в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий в данный период, что помогает предотвратить распространение или заражение коронавирусом.

Программа Station Narva 2021: https://stationnarva.ee/ru/programme





Дополнительная информация:

stationnarva.ee

facebook.com/StationNarva

instagram.com/stationnarva

twitter.com/stationnarva











Дан Ротарь

Специалист по коммуникации на русском языке

Station Narva | Tallinn Music Week