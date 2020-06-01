Выиграл почти 11 миллионов евро

Дата публикации: Сегодня, 15:40 Просмотрено: 200

1 июля впервые в Эстонии был разыгран джекпот Vikinglotto в размере 10 803 379,70 евро. К настоящему времени победа официально оформлена.

Счастливым обладателем приза стал мужчина из Западной Эстонии, сообщил rus.postimees. Победитель пришел подтверждать выигрыш вместе со своей женой - единственным человеком, который в настоящее время знает о его победе.

Благодаря СМИ мужчина знал о разыгрывавшейся рекордной сумме в лотерее Эстонии, но обнаружил выигрыш только в среду, когда отправился за покупкой нового лотерейного билета. На всякий случай он решил проверить предыдущие билеты в надежде выиграть хотя бы угловой приз в Бинго.

Он не надеялся на более крупную победу, потому что до сих пор удача не приходила, несмотря на то, что каждую неделю он играет Vikinglotto, Bingo и Eurojackpot.

Предыдущая самая большая победа мужчины - около 70 евро.

«Первой эмоцией было сомнение в сумме выигрыша», - сообщил мужчина, комментируя свою победу. Когда он узнал о победе, то рассказал об этом только жене, и она подумала, что муж шутит. «Осознание победы до сих не пришло», - поделилась эмоциями жена победителя.

В настоящее время победитель работает, но думает, что больше этим заниматься ему не придется. У семьи пока нет особых планов на то, как использовать призовые деньги. Поскольку у супругов много детей и внуков, им определенно отойдет часть выигрыша. Некоторую часть денег победитель будет инвестировать. Поскольку семья ранее делала пожертвования на благо детей и людей с проблемами со здоровьем, теперь они смогут делать это в гораздо большей степени.