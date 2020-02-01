Найденную вещь следует передать полиции

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Если вы потеряли что-то, следует обратиться в полицию, так как с большой вероятностью вашу вещь уже нашли и передали в отделение полиции.

Фото: Эти утерянные вещи ждут своих хозяев в Нарвском отделении полиции. Департамент полиции и погранохраны



Опыт полиции показывает, что большинство людей относятся к находкам ответственно и бескорыстно – в Нарвское отделение полиции приносят крупные суммы найденных наличных денет, смартфоны и другие гаджеты, велосипеды, кошельки, сумки и многие другие находки.

Так, в январе полиция получила сообщение о том, что в одном из Нарвских магазинов сотрудник охраны обнаружил сумку, в которой было несколько тысяч евро наличными. Находку приняли патрульные полицейские и доставили в Нарвское отделение полиции. С помощью

записи видеокамер магазина полицейские установили, кто оставил в магазине сумку, а также их автомобиль. Оказалось, что это были туристы из России, которые уже успели уехать домой, но утром следующего дня, обнаружив пропажу, они вернулись в Нарву.

"Мы случайно забыли в супермаркете сумку, в которой находились ценные вещи и большая сумма денег в евро, пропажу мы обнаружили только вернувшись домой. Утром следующего дня мы поехали в Нарву. Сотрудник полиции, к которому мы обратились, сразу

направил нас в отделение полиции. Наша сумка находилась там, все вещи и деньги были в целости и сохранности! Нам даже не пришлось долго ждать, нашим делом сразу занялись доброжелательные сотрудники. В полиции Нарвы работают профессионалы своего дела. Особенно хотим отметить высокий уровень работы следователей. Прежде чем мы получили свою сумку обратно, нас очень долго расспрашивали о

деталях. Выражаем огромную благодарность сотрудникам полиции города Нарва за их профессионализм, отзывчивость, корректность и

доброжелательность", – передали слова благодарности полиции счастливые туристы.

"Конечно же, благодарности и уважения заслуживает сотрудник службы охраны магазина, который обнаружил сумку в целости и сохранности", – говорит ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

На данный момент в Нарвском отделении полиции ждут своих владельцев несколько телефонов, сумки, очки и полицейские надеются найти их владельцев. Чтобы полиция могла быстрее связаться с владельцем найденной вещи, полиция советует прикрепить на вещи свои контактные данные, например, за заставке телефона установить альтернативный номер, куда позвонить с случае, кто-то найдет телефон.

О чужой найденной вещи следует сообщить в полицию, позвонив на номер 112. При необходимости можно договориться, что патруль полиции подъедет к человеку, нашедшему вещь, и отвезет находку в отделение полиции, если, например, человеку самому затруднительно привезти вещи либо это очень ценная вещь. Сотрудник отделения полиции начнет поиски владельца вещи.

Если ценность вещи составляет менее 50 евро, то такую вещь можно оставить на хранение у себя, но оповестив об этом полицию и обеспечив сохранность вещи. Если вы нашли карту клиента магазина или банковскою карту, то такую находку можно отнести на инфостол магазина или в отделение банка, который выдал карту.

Не так давно в полицию обратилась женщина с вопросом, что делать, если потерянный в магазине кошелек возвращен на инфостол, но без денег, которые были в кошельке. Также иногда люди интересуются, можно ли оставить найденную вещь себе.

"Человек, который потерял или забыл свою вещь, не имел намерения расстаться со своим имуществом и после потери он не перестает быть владельцем или собственником потерянной или забытой вещи", – говорит Дмитрий Наролин. По статье 201 Пенитенциарного кодекса отказ вернуть найденное является присвоением. Если стоимость утерянного составляет до 200 евро, то мы имеем дело с проступком, который наказывается в рамках этого Пенитенциарного кодекса статьей 218 штрафом до 1200 евро или арестом до 30 суток для физического лица, или штрафом до 3200 евро для юридического лица. Если же найденная вещь стоит более 200 евро, то человек будет иметь дело с уголовным преступлением, и в таком случае по статье 201 части первой Пенитенциарного кодекса суд может наказать его денежным штрафом или лишением свободы до одного года.

Если вы нашли чьи-то удостоверяющие личность документы, то не надо выкладывать фотографии этих документов в социальные сети, так как данными этих документов могут воспользоваться злоумышленники. В случае, если вы потеряли ИД-карту или карту вида на жительство, надо сообщить об этом на номер +372 677 3377 или 1777, чтобы приостановить сертификаты карты.

"Никогда нельзя хранить в кошельке вместе с картой свои ПИН-коды, так как без вашего ведома злоумышленник может заключить какие-то сделки. Именно для защиты людей от возможных мошенничеств мы признаем потерянные документы недействительными. Хотя человеку придется уплатить пошлину за новые документы, вы будете уверены, что вашими документами никто не сможет воспользоваться в преступных целях", – добавил Наролин.

Если вы являетесь гражданином Эстонии, то удобнее всего подать ходатайство можно в бюро самообслуживания на сайте https://etaotlus.politsei.ee/ – в этом случае и госпошлина за документ будет на 5 евро меньше.

Наша справка

Потерявший вещь человек может и сам посмотреть базу данных находок на странице Департамента полиции и погранохраны https://www2.politsei.ee/et/politsei-palub-abi/leitud-esemed/ , а также на страницах отделения полиции в социальных сетях, например,

страница Нарвского отделения полиции – https://www.facebook.com/narvapolitseijaoskond/.





Виктория КОРПАН,

Департамент полиции и погранохраны