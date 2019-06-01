В 2019 году в Эстонии смертей было на 1500 больше, чем рождений

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В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано почти 13 900 рождений и почти 15 400 смертей.

Об этом BNS сообщило Министерство внутренних дел, отметив, что в 2019 году, по данным учреждений, регистрирующих семейное и гражданское состояние жителей Эстонии, появилось на свет 13 897 новорожденных, из них 7096 мальчиков и 6801 девочка.

Двойняшек среди них было 208 пар, из них 77 пар мальчиков, 60 пар девочек и 71 смешанная пара. В прошлом году появились на свет и три тройни.

В Харьюмаа в прошлом году было зарегистрировано 1876 рождений, на острове Хийумаа 68, в Ида-Вирумаа 899, в Йыгевамаа 239, в Ярвамаа 300, в Ляэнемаа 188, в Ляэне-Вирумаа 613, в Пыльвамаа 241, в Пярнумаа 857, в Рапламаа 335, на острове Сааремаа 345, в Таллинне 4917, в Тартумаа 2060, в Валгамаа 224, в Вильяндимаа 419 и в Вырумаа 316 новорожденных.

В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 15 386 смертей.

В 2019 году был зарегистрирован 5891 брак, из них 460 в присутствии священнослужителей, оформлено 2532 развода. Новое имя взяли себе 1704 человека, из них поменяли себе имя 498 человек, фамилию 1066 и имя и фамилию 140 человек.

В 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 14 270 рождений, 5949 браков (из них 552 в присутствии священнослужителей), 2545 разводов, 15 674 смерти и 1469 человек взяли себе новые имена и фамилии.