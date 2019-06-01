Новая забота в зимние праздники: заказанные из Китая дешевые подарки не имеют инструкций и сложны в применении

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Проблемы информационной эры постоянно присутствуют в нашем быту, причем потребители отмечают, что при возникновении трудностей на большинство продавцов положиться нельзя. Особые сложности возникают с заказанными из Китая товарами, которые поставляются без инструкций и приносят одно только разочарование в качестве новогодних подарков.

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В Эстонии много продавцов технических товаров и очень много довольных клиентов, но в последнее время люди все чаще заказывают дешевую технику и просто товары для дома онлайн из Китая. К сожалению, далеко не каждый человек достаточно разбирается в бытовой технике для самостоятельного решения возникающих проблем, особенно при отсутствии инструкции. К тому же клиенты отмечают, что большинство продавцов не способны оказать быструю помощь.

Руководитель службы Elisa по настройке устройств Сигрид Оявеэ подчеркивает возрастание нагрузки в дни новогодних и прочих праздников, когда люди обнаруживают, что подаренные им или ими гаджеты не получается настроить и использовать. «В минувшее Рождество мы получили множество звонков от испытывавших технические трудности пользователей. Вопросы в большинстве случаев касались гаджетов из Китая с инструкцией на иностранном языке или вообще без инструкции. Мы всегда выслушаем попавшего в беду пользователя и постараемся помочь ему конкретным советом».

Служба Elisa по настройке устройств помогла в течение года примерно пяти тысячам клиентов решить технические проблемы и найти ответы на соответствующие вопросы. По словам Оявеэ, клиенты обращаются в службу по настройке с широким спектром проблем. «Среди самых интересных обращений – несколько вопросов об особенностях работы тепловых насосов. Один пользователь хотел получать телевизионную услугу Elisa на дигибокс, встроенный в автомобиль. Мы не раз помогали автомобилистам по телефону запустить приложения через Bluetooth и настроить GPS-трекеры. Встречались вопросы о настройках дверного смарт-звонка и сетевого жесткого диска. Подобные ситуации действительно интересны, они расширяют кругозор и вносят разнообразие в повседневную рутину».

В настоящее время служба по настройке дает ответы в среднем на пятьсот обращений в месяц, и этот показатель постоянно увеличивается. Проблемы обращающихся клиентов обычно носят бытовой характер. Типичные вопросы касаются копирования данных на новое устройство, подключения звуковых устройств и игровых приставок, их локальных и интернет-настроек. «В службу Elisa по настройке устройств все чаще обращаются клиенты других операторов и прочих предприятий – мы рады помогать всем. Уже немногим более трети звонящих – клиенты других компаний», добавила Сигрид Оявеэ.

Например, в службу по настройке обратился человек, который из-за технического сбоя не смог в своем банке настроить услугу доступа Smart-ID и работник банка дал ему телефонный номер службы Elisa по настройке устройств. «Мы польщены тем фактом, что наши конкуренты неоднократно советовали своим клиентам обратиться именно в службу Elisa по настройке устройств для решения возникших проблем. Несколько раз другие службы технической поддержки переадресовывали нам звонки своих клиентов. Мы гордимся таким сотрудничеством и благодарны за оказанное нам доверие».

Руководитель службы Elisa по настройке устройств отметила и положительные отзывы клиентов, которые способствуют усовершенствованию услуги. «Чаще всего к нам обращаются пользователи, которые сами плохо разбираются в технических вопросах и не имеют среди родственников и друзей толковых советчиков, например при настройке нового компьютера. Их отзывы помогают нам формировать услугу так, чтобы она максимально соответствовала насущным потребностям потребителей», пояснила Сигрид Оявеэ.

Когда человек сам не может решить техническую проблему или хочет найти подтверждение своим догадкам, ему достаточно лишь набрать телефонный номер службы Elisa по настройке устройств – вне зависимости от гаджета или вопроса.

Служба Elisa по настройке устройств работает с клиентами всех операторов. Узнайте больше о Службе Elisa по настройке устройств на страничке www.elisa.ee/seadmetugi http://www.elisa.ee/seadmetugi или обратитесь со своей технической проблемой по телефону службы: 900 1919. Тариф звонков: 0,5 €/мин.

Elisa Eesti www.elisa.ee http://www.elisa.ee/#_blank является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия – стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2018 году – 169,7 млн евро.

По информации Elisa