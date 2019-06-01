Оформление документов в интернете подешевело, но выдача PIN-кодов для ID-карты стала платной

Дата публикации: Вчера, 10:16 Просмотрено: 199

С понедельника, 6 января, на пять евро уменьшилась госпошлина, взимаемая за оформление паспорта и ИД-карты гражданина Эстонии, пишет rus.err.ee.

ID-карта Автор: Сийм Лыви/ERR

При этом более низкие расценки будут действовать только в случае подачи ходатайства в электронном бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны, напомнили утренние новости ETV+.

В интернет-среде пошлина за оформление новой ИД-карты гражданина Эстонии составит 20 евро вместо прежних 25, а за паспорт нужно будет заплатить 40 евро вместо 45. При подаче ходатайства на одновременное получение паспорта и ИД-карты гражданина Эстонии нужно будет заплатить 45 евро вместо 50.

И если оформление документов стало дешевле, то выдача новых ПИН-кодов для ИД-карты с 6 января стала платной - отныне за эту услугу придется платить 5 евро.

Источник: rus.err.ee



