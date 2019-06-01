Министерство обороны поддержало девять самоуправлений, на территории которых расположены военные полигоны

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Министерство обороны выплатило девяти самоуправлениям, на территории которых расположены полигоны, таким как Ания, Куусалу, Ляэне-Харью, Нарва-Йыэсуу, Рыуге, Саарде, Саку, Тапа, Выру, 300 тысяч евро, исходя из соглашения о добрых намерениях.

Министерство обороны поддержало девять местных органов власти. Фото: Министерство оборны

По словам министра обороны Юри Луйка, цель субсидии заключается в компенсации негативного влияния, обусловленного использованием полигона.

«Без поддержки самоуправлений и сотрудничества с ними навыки наших военнослужащих не находились бы на нынешнем уровне. Это было обеспечено обучением на местности с использованием оружия и прочей техники», – отметил Луйк и добавил, что в Эстонии государственная оборона является делом всего общества, и полигоны, расположенные на территории местных самоуправлений, чрезвычайно важны для обеспечения нашего оборонного потенциала. «Мы считаем крайне важным эффективное сотрудничество с местными самоуправлениями», – сказал Луйк.

В соответствии с заключенным осенью соглашением о добрых намерениях деятельность, связанная с развитием военных полигонов, проводится в духе сотрудничества и повышения осведомленности, с учетом среды обитания и необходимости содействия развитию первичной самостоятельной обороноспособности и деятельности в сфере государственной обороны.

В соответствии с соглашением, в 2019–2023 годах Министерство обороны будет ежегодно выплачивать самоуправлениям – помимо устранения ущерба, причиненного в результате проведения учений – целевую субсидию, в три раза превышающую сумму земельного налога за 2019 год, уплаченного за входящую в границы волости территорию полигона, без учета уже выплачиваемой суммы обязательного земельного налога.

На территориях вышеупомянутых самоуправлений расположены: центральный полигон Сил обороны, полигоны Соодла, Мяннику, Сиргала, Клоога, Кикепера и Нурсипалу, а также ближний учебный полигон в Тапа.

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По информации Министерства обороны