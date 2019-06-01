Бюро Яны Тоом: «Даем человеку алгоритм действий»

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Уважаемая редакция!

Недавно у меня возникла непростая юридическая проблема, а денег на адвокатов нет. Я слышала, что в Эстонском бюро евродепутата Яны Тоом дают бесплатные юридические консультации, но не знаю, стоит ли туда обращаться со своим вопросом. Не могли бы вы рассказать, в каких случаях они могут помочь?

С уважением,

Антонина, читательница «НГ»

Прием, который юрист Елена Каржецкая провела в Нарве, длился более 5 часов

Хотя мы на страницах нашей газеты уже не раз писали об этой деятельности бюро Яны Тоом, все же решили еще раз поговорить на эту тему с юристом Центра информации по правам человека Еленой Каржецкой и советником Эстонского бюро депутата Европарламента Яны Тоом Маргаритой Корнышевой, которые две недели назад провели выездной прием бюро в Нарве.

- С какими вопросами к вам чаще всего обращаются? Меняются ли они с течением времени?

- По охвату тем и количеству людей, которые у нас побывали, наши приемы, можно сказать без ложной скромности, одни из самых успешных бесплатных юридических консультаций в Эстонии. Обращаться можно по всем вопросам, кроме тех, что касаются уголовного права. Часто работаем на выезде. В Ида-Вирумаа, особенно в Нарве, бываем чаще всего.

Раньше больше всего вопросов было связано с садовыми кооперативами, с границами между участками, с вопросами запоздалой приватизации, с долгами: как востребовать их с работодателя, который не платит зарплату, как погасить личные долги.

Сейчас основные вопросы, с которыми к нам обращаются, находятся в сфере семейного и трудового законодательства, а также наследственного права. Например, порядок общения с детьми, алименты, определение места жительства ребенка, увольнения, сокращения, порядок вступления в наследство.

Однако, темы, безусловно, повторяются, попадаются смежные. Для газеты «Столица» мы готовим материалы, в которых без указания имен описываем проблемы и приводим советы, данные юристом. Эти материалы, надеемся, полезны и тем, кто сталкивается с аналогичными вопросами и хочет понять, что же ему делать.

- А ведь бывают довольно сложные случаи — человеку, скорее всего, придется обращаться в суд, потребуется длительная юридическая поддержка. Чем тогда может помочь единичная консультация?

-Да, мы не представляем интересы человека в суде, не составляем заявлений и других письменных документов. Наша задача — в ходе устной получасовой консультации дать пошаговый алгоритм, разъяснить, как следует действовать.

Зачастую люди приходят с определенным представлением о своей проблеме, которое складывается благодаря сарафанному радио: соседка сказала, у подруги был такой же случай и тому подобное. А еще смотрят российские телепередачи. Но все это, конечно, не дает необходимого юридического результата. А вот, зная алгоритм, человек начинает действовать в правильном направлении. Если же дело обстоит так, что одной нашей консультации действительно маловато, необходимо нанять адвоката и дальше работать с ним, мы об этом сразу говорим.

В Ида-Вирумаа, как в русскоязычном регионе, у многих людей затруднено и самое элементарное общение с государством. Мы даем конкретные адреса электронной почты, номера телефонов, которые людям иногда сложно найти в интернете, так как из-за незнания эстонского языка им трудно ввести в поисковик нужные слова.

- Сколько человек вы принимаете за один раз?

- Принимаем по четвергам по десять человек. Иногда получается больше, если дело не терпит отлагательств. Например, с человеком расторгли трудовой договор, с момента получения извещения об этом у него есть только 30 дней для обжалования этого решения. Позже изменить статью, по которой его уволили, будет нельзя, и он может не получить полагающихся ему компенсаций. Бывает, что человек вообще имеет возможность быть восстановленным на работе, так как причина расторжения ничтожна.

- Обратную связь от клиентов получаете?

- Да, звонят, пишут, благодарят, и сегодня (в день приема в Нарве — прим. ред.) тоже благодарили. Стало быть, работаем не зря.

По словам члена правления Нарвского округа Центристской партии Аллена Аллета, одного из инициаторов проведения бесплатных консультаций в Нарве, в 2019 году в нашем городе были проведены две консультации: одна состоялась в начале года, вторая сейчас. «В обоих случаях интерес и спрос на данную услугу был очень велик - время на консультации забронировали в течение считанных часов. Это показывает, что в Нарве такие консультации очень нужны и интерес жителей высокий», - сказал Аллет.

Регистрация на бесплатные юридические консультации в Эстонском бюро евродепутата Яны Тоом - каждый понедельник с 9 до 12 часов по телефону 6720311. Следующая регистрация — 13 января.

Ирина Токорева