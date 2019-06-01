+ Галерея. Земля, политая кровью, отправится на Поклонную гору

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В субботу, 14 декабря члены организаций российских соотечественников, ветеранов войны, поисково-краеведческого клуба Камерад, при участии сотрудника Генерального консульства России в Нарве, посетили братские могилы воинов, павших в борьбе с гитлеровским фашизмом на территории северо-восточной Эстонии, а также - место у коксовой горы в Кивиыли, где в годы войны находились два концлагеря. Под этой горой покоится прах свыше шести тысяч человек.

В ходе поездки православный священнослужитель нарвского храма Двенадцати апостолов отец Артемий отслужил на всех захоронениях заупокойную литию. Фото: Евгений Капов

На братских могилах в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Синимяэ, Кивиыли участники поездки возложили цветы. Возле мест захоронения руководитель клуба Камерад Павел Стиммер с товарищами, глава региональной организации российских соотечественников Валерий Четвергов, руководители ветеранских организаций Кохтла-Ярве и Кивиыли Валерий Тумко и Саркис Татевосян собрали в капсулы, сделанные из пулеметных гильз, землю, которую передадут в посольство Российской Федерации в Эстонии.

Как сказал консул Генерального консульства РФ в Нарве Петр Кодолов, эта земля будет доставлена в Москву, где в год 75-летия Великой Победы будет захоронена на Поклонной горе.

В Кивиыли у коксовой горы к участникам акции присоединился председатель волостного собрания Люганузе Дмитрий Дмитриев, который также отдал дань памяти похороненным здесь узникам лагерей.

В ходе поездки православный священнослужитель нарвского храма Двенадцати апостолов отец Артемий отслужил на всех захоронениях заупокойную литию.

Евгений Капов

Фотогалерея: Евгений Капов