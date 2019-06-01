Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев переходит на работу в министерство экономики

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Городская управа Нарвы вечером 17 декабря опубликовала объявление о поиске нового главного архитектора. Нынешний главный архитектор города Иван Сергеев переходит на работу в министерство экономики и коммуникаций.

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. Фото: ERR

Иван Сергеев покидает горуправу Нарвы по собственному желанию. В министерстве он будет работать советником по устойчивому развитию в сфере строительства.

"Глобально, около 40% выхлопов в атмосферу углекислого газа приходится именно на строительный сектор и эксплуатацию зданий, а потому устойчивое развитие этого сектора имеет прямое влияние на изменения нашего климата. И тут вопрос не в "спасении мира" или эмоциональных выступлениях Греты Тунберг: планета то останется, но вот мир, к которому мы привыкли, так или иначе находится на пороге серьезных изменений. Я считаю, что это одна из важнейших тем в мире в данный момент, и я должен хотя бы попробовать использовать в ней свои компетенции. Министерство экономики и коммуникаций предложило великолепную возможность это сделать", - написал на своей странице в Facebook Сергеев.

Главным архитектором города он проработал четыре года, а руководителем департамента архитектуры и планирования чуть меньше. За это время он запомнился горожанам, как активный участник проекта "Культурная столица 2024" и соорганизатор музыкального фестиваля Station Narva.

"Приехав в Нарву почти четыре года назад, я не имел четкого ответа на вопрос: "Что будешь строить?" В современном понятии моей профессии, архитектор далеко не обязательно должен что-то строить: он должен решать насущные проблемы и обеспечивать развитие, пользуясь своей богатой профессиональной палитрой. А стоящие перед Нарвой вызовы далеко не ограничиваются проблемами в городской среде. Скорее, это вопросы "мягких материй": коммуникации, культуры, мышления, сопричастности – и во многом, именно они не дают городу развиваться должным образом (в том числе и строиться). Это осознание и определило мою профессиональную деятельность в нашем городе", - подытожил свою работу в городе Сергеев.

Иван собирается оказывать посильную помощь Нарве в вопросах развития городской среды и культуры. "Я четко обозначил свое желание быть вовлеченным в дальнейшее развитие Нарвы и очень надеюсь, что в вопросах городской среды и культуры смогу быть полезен нашему городу и впредь".

Заявки от кандидатов занять должность главного архитектора города городская управа принимает до 20 января.

Источник: rus.err.ee