5 способов, как нанять работника за рубежом

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Сегодня во многих сферах остро ощущается нехватка рабочей силы, и эстонские предприниматели нанимают за границей как простых работников, так и высококвалифицированных специалистов с особыми навыками. Что делать, если в Эстонии найти необходимый талант не удалось?

Иллюстративное фото.

Хотя у эстонских предпринимателей есть много возможностей для привлечения иностранной рабочей силы, в поисках решения необходимо исходить, прежде всего, из потребностей и возможностей работодателя и работника. Еще до начала процесса найма работодателю также стоит оценить свою готовность заниматься бюрократией или оформлять для потенциального работника визу или вид на жительство.

1. Удаленная работа по договору о найме или договору о подряде

По словам адвоката бюро Hedman Partners Кристель Таэль-Саме, в качестве альтернативы трудовому договору работодателю стоит рассмотреть возможность заключения договора о найме или договора о подряде. «Если речь идет о работе, которая не требует физического присутствия человека на рабочем месте, а время работы не имеет значения, то это может быть хорошей альтернативой, поскольку у договора о найме или договора о подряде нет никаких географических ограничений. Предпринимателю не нужно беспокоиться о наличии эстонской визы или вида на жительство. Тем не менее, следует иметь в виду, что поставщик услуг работает как самостоятельный предприниматель, поэтому контроль над его деятельностью весьма ограничен», – сказала Кристель Таэль-Саме. Поэтому особенно важно договориться с поставщиком услуг о сроках и ожидаемых результатах работы.

2. Подбор персонала в Европейском Союзе

Если необходимо постоянное и долгосрочное присутствие работника в Эстонии, но предприниматель не хочет заниматься бюрократией, можно нанять граждан Европейского Союза. «Одной из основных свобод Европейского Союза является свободное передвижение людей, и прием на работу гражданина Европейского Союза, с юридической точки зрения, практически ничем не отличается от найма гражданина Эстонии», – пояснила адвокат Hedman Partners.

Чтобы получить право на жительство, гражданин ЕС должен зарегистрировать свое место жительства в Регистре народонаселения и ходатайствовать о получении эстонского личного кода. В зависимости от характера трудовых отношений с гражданином Евросоюза может быть заключен трудовой договор, договор о найме или договор о подряде.

3. Виза для стартапа

Виза для стартапа – это дополнительный вариант привлечения зарубежной рабочей силы для начинающих предприятий. «Право на жительство и право на работу, предоставленные на основании визы для стартапа, не входят в ограниченное законом количество видов на жительство. Однако для того, чтобы использовать эту визу для стартапа, работодатель должен быть стартапом – это оценивает экспертная комиссия», – подчеркнула Таэль-Саме.

Чтобы получить визу для стартапа, потенциальный иностранный работник должен указать в своем ходатайстве о визе, что это виза для стартапа, а работодатель должен получить одобрение комиссии.

4. Краткосрочная работа

Если рабочий проект является краткосрочным, можно нанять иностранную рабочую силу в упрощенном порядке, зарегистрировав работу в Департаменте полиции и пограничной охраны. В этом случае у работника должно быть законное основание для пребывания в Эстонии, а период занятости не может превышать 365 дней в течение 455 последовательных дней. Однако работодатель должен принимать во внимание критерии оплаты труда, которые различаются в зависимости от должности и квалификации работника.

5. Виза для проживания и работы в Эстонии

Если не подходит ни одно из вышеупомянутых решений, то Кристель Таэль-Сааме, которая специализируется на вопросах трудового права, советует зарубежному работнику ходатайствовать о визе для проживания и работы в Эстонии. Но этот вариант может оказаться наиболее сложным и трудоемким, поскольку в этом случае, в соответствии с Законом об иностранцах, применяется квота, которая заполняется невероятно быстро. «В этом году уже 3 января было подано больше заявок, чем заявленный лимит 2019 года», – привела пример Таэль-Сааме.

Адвокаты бюро Hedman Partners также рекомендуют учитывать налоговые аспекты, рассматривая разные варианты привлечения иностранной рабочей силы.

По информации адвокатского бюро Hedman Partners