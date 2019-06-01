Коалиционные партии представили законопроект об отмене аптечной реформы

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Парламентские фракции Центристской партии, EKRE и Isamaa представили проект поправки к закону о лекарственных средствах, предусматривающий отмену вступающей в силу в апреле 2020 года аптечной реформы в ее нынешней форме и возобновление ее обсуждения.

Аптека. Фото иллюстративное. Автор: Arvo Meeks/Valgamaalane

Законопроект будет обсуждать социальная комиссия Рийгикогу. Поправки к нему между первым и вторым чтениями смогут предложить депутаты, комиссии и фракции.

Как предусматривает принятая пять лет назад аптечная реформа, с 1 апреля 2020 года аптеки не могут принадлежать оптовым продавцам лекарств и все аптеки на 51 процент должны принадлежать провизорам. Этот план поддерживает палата провизоров.

Представляющее принадлежащие оптовым торговцам аптечные сети Эстонское объединение аптек (EAÜ) считает, что аптечную реформу в ее нынешнем виде нельзя проводить.

BNS