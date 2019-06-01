В Нарве ночью на пешеходном переходе сбили мужчину

Дата публикации: Вчера, 15:26 Просмотрено: 196

В воскресенье, 8 декабря, в Нарве пересекавший дорогу по пешеходному переходу 37-летний мужчина был сбит легковым автомобилем. Пешеход доставлен в больницу.

Иллюстративное фото.