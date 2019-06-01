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События / Конвейер новостейВ Нарве ночью на пешеходном переходе сбили мужчину

Дата публикации: Вчера, 15:26 Просмотрено: 196

В воскресенье, 8 декабря, в Нарве пересекавший дорогу по пешеходному переходу 37-летний мужчина был сбит легковым автомобилем. Пешеход доставлен в больницу.

В Нарве ночью на пешеходном переходе сбили мужчину
Иллюстративное фото.

ДТП произошло в час ночи возле дома номер 4 на улице Пяхклимяэ, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

За рулем автомобиля Renault Megane Scenic находился 51-летний мужчина.

Пострадавший пешеход был доставлен в Нарвскую больницу.

Источник: rus.err.ee

 

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