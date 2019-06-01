В Нарве ночью на пешеходном переходе сбили мужчину

События / Конвейер новостейВ Нарве ночью на пешеходном переходе сбили мужчину
Дата публикации: Вчера, 15:26 Просмотрено: 196
В воскресенье, 8 декабря, в Нарве пересекавший дорогу по пешеходному переходу 37-летний мужчина был сбит легковым автомобилем. Пешеход доставлен в больницу.
Иллюстративное фото.
ДТП произошло в час ночи возле дома номер 4 на улице Пяхклимяэ, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
За рулем автомобиля Renault Megane Scenic находился 51-летний мужчина.
Пострадавший пешеход был доставлен в Нарвскую больницу.
Источник: rus.err.ee