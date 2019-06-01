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Полиция разыскивает пропавшего в Тарту в ночь на пятницу 25-летнего мужчину.

Пропавшего в последний раз видели в ночь на пятницу, шестого декабря в 1:25 в Тарту на пешеходном мосту, где он оставил четырех друзей. Связаться с ним по телефону удалось шестого декабря ночью. После этого он не отвечал на звонки, а телефон был выключен.

Айти вечером пятого декабря. Фото: Erakogu

Фотография сделана на мероприятии, где находился Айти, вечером пятого декабря, вторая фотография - с камеры видеонаблюдения (Айти на фото находится справа) была сделана, когда он направлялся с друзьями из центра города в сторону моста Турусилла, а потом, покинув друзей в 1:25, пропал). Он должен был добраться либо до места ночевки на улице Ванемуйзе в Тарту, либо до общежития на Нарвском шоссе, но он так и не пришел туда.

Айти направлялся с друзьями из центра города в сторону моста Турусилла. Фото: Erakogu

На данный момент проверены все места, где он мог находиться, - у друзей и близких, общежития и другие места ночевок, больницы, бары, а также другие направления движения в центре города и далее по Нарвскому шоссе и окрестности Эмайыги. Сбор дополнительной информации и поиски продолжаются, полиции помогают близкие и друзья Айти, а также добровольцы. Айти крепкого телосложения. Согласно описаниям друзей и фотографий с камеры наблюдения, на нем были шапка-ушанка, черного цвета куртка и светло-бежевая вельветовая водолазка, черные брюки. С собой была маленькая компьютерная сумка с ноутбуком. Он носит очки. Всех, кто видел изображенного на фотографии, просят позвонить в полицию но номеру 112. По словам родственников, 25-летний Айти позвонил другу в пятницу вечером, а затем пересек пешеходный мост Туру и должен был добраться до общежития на Нарвском шоссе. Он не отвечает на телефонные звонки, и с ним не получается связаться через социальные сети. Источник: rus.postimees.ee



