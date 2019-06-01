На данный момент проверены все места, где он мог находиться, - у друзей и близких, общежития и другие места ночевок, больницы, бары, а также другие направления движения в центре города и далее по Нарвскому шоссе и окрестности Эмайыги. Сбор дополнительной информации и поиски продолжаются, полиции помогают близкие и друзья Айти, а также добровольцы.
Айти крепкого телосложения. Согласно описаниям друзей и фотографий с камеры наблюдения, на нем были шапка-ушанка, черного цвета куртка и светло-бежевая вельветовая водолазка, черные брюки. С собой была маленькая компьютерная сумка с ноутбуком. Он носит очки.
Всех, кто видел изображенного на фотографии, просят позвонить в полицию но номеру 112.
По словам родственников, 25-летний Айти позвонил другу в пятницу вечером, а затем пересек пешеходный мост Туру и должен был добраться до общежития на Нарвском шоссе. Он не отвечает на телефонные звонки, и с ним не получается связаться через социальные сети.
Источник: rus.postimees.ee