Семейная электронная викторина «Зимние истории»

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Приближаются самые главные и любимые праздники года – Рождество и Новый год. Их всегда ждут, к ним готовятся. Улицы уже ярко украшены, на главной площади города появилась красавица-елка, и, кажется, в каждый дом входит ожидание чуда. В эти дни принято готовить друг другу подарки. Вот и Нарвская центральная библиотека хочет подарить вам встречу с замечательными зимними историями. Очень интересными, очень трогательными, очень новогодними.

Иллюстративное фото

Для того чтобы успешно ответить на вопросы викторины, достаточно прочесть следующие книги:

• Аннет Амрайн, Штрауб, С. «Медвежонок и Новый год» (в переводе О.Шиловой). Чудесная праздничная сказка, в которой доброта и новогоднее волшебство помогают героям найти настоящую дружбу. 0+

• Джорджи Кроули. «Корги по имени Генри» (в переводе Е.Л.Полоцкой). История об очаровательной и сообразительной собаке уже признана мировым бестселлером. 12+

С призами, условиями и вопросами викторины можно познакомиться здесь

Желаем удачи!

Инфо: Нарвская центральная библиотека. Детский отдел. Тел. 35 91467





Kogupere e-viktoriin „Talvelood“

Narva Keskraamatukogu kutsub kõiki linna elanikke osalema kogupere e-viktoriinis „Talvelood“. Viktoriin on pühendatud aasta kõige tähtsamatele ja helgematele pühadele – jõuludele ja uusaasta pühadele. Viktoriinis edukalt osalemiseks on soovitav tutvuda järgnevate teostega:

• Annette Amrhein, Sabine Straub. Karupoeg ja Uus aasta. 0+

• Georgie Crawley. Сorgi nimega Henry. 12+

Osalemise tingimuste, auhindadega ja küsimustega võib tutvuda siin

Soovime edu!

Info: Narva Keskraamatukogu lasteosakond. Tel. 3591467