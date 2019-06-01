Горсобрание Нарва-Йыэсуу отправило своего председателя в отставку

Городское собрание Нарва-Йыэсуу большинством голосов отправило в отставку председателя Вейкко Лухалайда.

Вейкко Лухалайд. Автор: Сергей Степанов

Заявление о выражении недоверия главе горсобрания поступило от фракции "Общий дом", передает "Актуальная камера".

Заместитель председателя Инге Мушкина отметила, что учитывая новую должность Лухалайда, возглавившего в октябре Союз самоуправлений Эстонии, он не может уделять достаточно времени работе в самоуправлении, что негативно скажется на развитии города.

За недоверие председателю проголосовало 9 из 17 депутатов. Из-за возникших разногласий в коалиции из-за должности председателя центристы Нарва-Йыэсуу намерены уйти в оппозицию. Фракция "Общий дом" пока еще не определилась с кандидатом на пост председателя горсобрания.

"У нас есть один кандидат, но мы рассматриваем любых. Пока еще не определили", - сказала зампредседателя горсобрания Нарва-Йыэсуу "Общий дом" Инге Мушкина.

"Есть много вещей, о которых на этой должности я не мог говорить. То есть, в каком-то смысле договоренность у нас была. Теперь, скажем так, мои руки не связаны, я могу открывать рот, когда это нужно. Так что посмотрим, что будет дальше," - прокомментировал член горсобрания Нарва-Йыэсуу от Центристской партии Вейкко Лухалайд.

Источник: rus.err.ee