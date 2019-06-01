В Нарве подорожает вода

Муниципальное предприятие Narva Vesi AS с 1 января 2020 года повысит тарифы на воду для жителей Нарвы и Нарва-Йыэсуу.

Иллюстративное фото.

Более шести лет тарифы на воду в Нарве не менялись. Последний раз их поднимали в июле 2013 года.

Стоимость кубометра воды для частных лиц составит 1,817 евро, для юридических лиц - 2,077 евро.

Сейчас частные лица платят 1,674 евро за кубометр, юридические лица - 1,954 евро за кубометр.

Департамент конкуренции еще в июле утвердил новые тарифы, тогда же совет муниципального предприятия принял решение о повышении цен на воду.

Источник: rus.err.ee