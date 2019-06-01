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События / Конвейер новостейВ Нарве подорожает вода

Дата публикации: Вчера, 12:48 Просмотрено: 157

Муниципальное предприятие Narva Vesi AS с 1 января 2020 года повысит тарифы на воду для жителей Нарвы и Нарва-Йыэсуу.

В Нарве подорожает вода
Иллюстративное фото.

Более шести лет тарифы на воду в Нарве не менялись. Последний раз их поднимали в июле 2013 года.

Стоимость кубометра воды для частных лиц составит 1,817 евро, для юридических лиц - 2,077 евро.

Сейчас частные лица платят 1,674 евро за кубометр, юридические лица - 1,954 евро за кубометр.

Департамент конкуренции еще в июле утвердил новые тарифы, тогда же совет муниципального предприятия принял решение о повышении цен на воду.

Источник: rus.err.ee

 

Комментарии (1)

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вопрос
Вчера, 17:41
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Начинаем собирать деньги на новый сиротский домик воронову 2 ? Чем обоснованно данное повышение цен ?

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